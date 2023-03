3 mangas originaux à lire ce week-end

Team Phoenix, Rebuild The World et Tesla Note, on vous propose de lire trois Manga originaux chacun dans un style différent.

Si vous cherchez des Shonen qui sortent de l’ordinaire, nous vous avons préparé une sélection de trois séries éditées chez Vega Dupuis à suivre de près.

Manga – Team Phoenix Volume 3

Si vous êtes un fan des personnages d’Osamu Tezuka, vous ne pouvez pas passer à côté de Team Phoenix. Ce manga réalisé par Kenny Ruiz rend hommage à l’œuvre du grand maître. Il fait évoluer les héros d’Osamu Tezuka dans une nouvelle fiction. Ils se retrouvent dans ce crossover, changent d’apparence et complétement de contexte.

Le mélange est parfois insolite et inattendu. Cela surprend de voir le Roi Leo dans un vaisseau spatial mais pourquoi pas. L’auteur a également ressuscité Astro, le plus célèbre des robots. Il fait partie de la Team Phoenix et c’est d’ailleurs un des personnages centraux de ce volume.

Tous ces héros ont muri sous la plume de Kenny Ruiz. Ils se sont légèrement transformés physiquement mais ils restent reconnaissables. C’est original et vraiment amusant de tous les retrouver ensemble.

Une précision si vous ne connaissez pas les personnages d’Osamu Tezuka, vous pourrez tout de même apprécier ce Shonen sur-vitaminé où les combats occupent une place importante.

Kenny Ruiz se montre à la hauteur d’Osamu Tezuka avec des dessins dynamiques et détaillés. Team Phoenix est une savoureuse Madelaine de Proust qui fait revivre les héros d’Osamu Tezuka de façon originale. Cette histoire se compose de 6 tomes.

Suivez ce lien pour acheter le volume 3

Cliquez sur lien pour acheter le volume 2

Suivez ce lien pour acheter le volume 1

De quoi parle Team Phoenix

Cent ans se sont écoulés depuis la guerre entre les espèces vivantes et l’Alliance Robotique. À bord du vaisseau Phoenix, Saphir et ses pirates de l’espace résistent tant bien que mal au joug de l’Alliance Robotique qui contrôle désormais 90% de l’univers.

L’équipe du Phoenix réussit à secourir le patient Alpha qui s’avère être Atom, le héros mythique de l’Alliance Robotique, pourtant censé être tombé au combat cent ans plus tôt. Pour sortir Atom du profond coma dans lequel il se trouve, Black Jack relie les implants cérébraux de Fire et d’Atom.

Rebuild The World Volume 2

Dans le tome 1 de Rebuild The World, nous avions laissé Akira accepter le mystérieux contrat proposé par Alpha, l’hologramme surgit du passé. Ce deuxième opus nous en apprend un peu plus à son sujet mais on ne vous dévoilera rien.

Alpha est déterminée à aider Akira à devenir un grand chasseur. L’histoire s’étoffe et prend un nouveau tournant relançant par la même occasion notre intérêt.

Plutôt de que de continuer sur la ligne des affrontements à outrance. Ce volume 2 introduit de nouveaux personnages. L’entrainement d’Akira va l’amener à faire des rencontres inattendues. Il va faire preuve de générosité et de bonté en secourant des jeunes filles en détresse.

Ce deuxième tome est toujours aussi captivant et original. Il confirme notre première impression. Le manga mélange habilement violence, humour, réflexion et mystère. Car Alpha est toujours aussi énigmatique.

Loin d’être un Shonen qui se concentre uniquement sur les combats, c’est une histoire pleine des nuances. On attend la suite avec impatience de cette saga post-apocalyptique.

Cliquez sur lien pour acheter le volume 2

Suivez ce lien pour acheter le volume 1

De quoi parle Rebuild The World Volume 2

Alpha passe à la phase « entraînement » et influe sur le corps du jeune Akira. Elle le pousse à communiquer par télépathie, dote sa vue d’une fonction zoom, l’entraîne aux techniques de tir.

Akira devient vite un redoutable combattant atteignant le rang 10 et se trouvant de fait intégré à la Fédération des Chasseurs, un regroupement des plus performants d’entre eux. Mais, alors qu’il explore les ruines de l’ancien monde, il vient en aide à deux chasseuses, agressées par une autre troupe de chasseurs.

Tesla Note Volume 5

Tesla Note est un Shonen qui mélange espionnage et SF avec quelques pincées de Seinen. Cette intrigue prend comme point de départ les cahiers de notes de Nikolas Tesla.

Ce Volume 5 est toujours aussi efficace. Ce nouveau chapitre oscille entre action et révélations sur Botan. Le mélange est bien dosé.

Envoyée en convalescence après un traumatisme dans le volume 4, cet agent très « spéciale » a des doutes sur son avenir. Elle va se remettre en question avant de repartir à la chasse aux cristaux. Un combat épique contre un adversaire monstrueux l’attend dans la deuxième partie de l’histoire.

Tesla Note est rythmé et agréable à lire. On en redemande.

Suivez ce lien pour acheter le volume 5

Cliquez sur lien pour acheter le volume 4

Suivez ce lien pour acheter le volume 3

De quoi parle Tesla Note Volume 5

Botan, qui avait décidé d’arrêter de participer à la mission T, traverse une phase difficile. Cependant, nos protagonistes vont retrouver le journal de sa mère, racontant son passé, la naissance de notre héroïne ninja et son état d’esprit avant de mourir.

Le grand-père de Botan lui révèle également la véritable identité de son père… Ces informations vont être déterminantes et encourager notre héroïne à réintégrer l’équipe pour mener à bien leur mission. De son côté, le FBI pourrait bien héberger un traître en son sein…

Envie de lire ? trouvez d’autres Idées Boox dans notre rubrique ici