5 BD étonnantes, émouvantes et pleines d’action à lire ce week-end

Vous cherchez des BD à lire ce week-end ? On vous propose une sélection de 5 titres dans tous les styles et pour tous les goûts.

L’Autre, Le souffle de la hyène

Editeur : Glénat

La Quête d’Elwilan, l’univers de Pierre Bottero s’agrandit avec une nouvelle série. Après Ellana, Montse Martin et Lylian collaborent à nouveau pour l’adaptation en BD des romans “L’Autre’. Le souffle de la hyène est le premier tome de la saga.

Les deux auteurs nous livrent une nouvelle fois un véritable petit bijou. Le scénario est captivant et servi par des dessins splendides. Il mélange société secrète, fantastique et super pouvoirs.

Ce premier tome met en place l’histoire la rencontre de Nathan et Shaé. Nos deux héros sont pris dans un tourbillon d’événements dramatiques qui les poussent l’un vers l’autre. On découvre très vite qu’ils sont pleins de ressources. Peu importe les monstres qui les poursuivent désormais ils sont deux pour y faire face.

Le souffle de la hyène se déroule à un rythme effréné qui ne laisse pas souffler le lecteur. On attend la suite avec impatience.

Maya T1 Poussière d’étoiles

Editeur : Glénat

Maya est le nouveau personnage imaginé par Adam Devreux, le créateur de Game Over. Cette BD réalisée de A à Z par l’auteur est une petit bulle de tendresse.

On n’est pas du tout sur le même registre que Game Over. La BD aborde des thèmes de société avec un humour fin et plein de bon sens. Elle est presque à caractères pédagogique.

Maya est une petite fille qui s’interroge sur le monde qui l’entoure. Elle a perdu ses parents et elle vit avec son oncle. A travers des histoires courtes, elle se pose des questions sur l’existence de Dieu, sur la nourriture, la nature, les réseaux sociaux, la mort…

Elle disserte assise sur une branche en haut d’un arbre avec son pote Leonardo du sens de la vie parce qu’il faut bien prendre de la hauteur. Maya est une pépite, profond et plein de poésie avec un petit air de Peanuts.

The Lapins Crétins Best of Spécial été Vol2

Editeur : Glénat

On ne présente plus les Lapins Crétins. Bwaaah est la seule chose qu’ils savent dire mais ils n’ont pas besoin de plus de mots pour nous faire rire.

Ce Best of de leurs péripéties est hilarant. Il rassemble les meilleurs gags piochés parmi les 14 volumes de leurs aventures. C’est plein de bon sens et vos zygomatiques seront mis à rude épreuves.

La BD contient également des histoires inédites écrites par le nouveau scénariste de la série.

La légende oubliée de Perceval

Editeur : Vent d’Ouest

Loin de l’image du Perceval répandue par Kaamelott, Perceval est un des plus valeureux chevaliers de la table ronde. Cette BD nous propose de découvrir son enfance bien avant sa rencontre avec le roi Arthur. La légende oubliée de Perceval nous conte la genèse de ce héros.

C’est le premier volume d’une série de 4 BD. Le duo Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci à l’origine du splendide Vacances de Donald nous livre une BD magique. Perceval est un petit garçon qui rêve d’aventure. Il vit dans une épaisse forêt avec sa mère à l’abri des incursions des Saxons qui ravagent l’Angleterre.

Son monde bascule le jour où il croise le chemin de soldats qui lui révèlent que son père est mort à la guerre. Il veut alors rejoindre le roi Arthur pour devenir chevalier mais avant cela il doit traverser la forêt peuplée des créatures magiques où une autre bataille se prépare.

La légende oubliée de Perceval est une aventure épique portée par des dessins et des couleurs splendides.

La bibliothèque des vampires

Editeur : Glénat

Comme son nom l’indique La bibliothèque des vampires est une histoire de vampires. Oui mais elle n’est pas comme les autres. Alice intègre une école d’Art. A son arrivée, elle se lie d’amitié avec Azalea une autre étudiante.

Ce lieu semble idyllique pour laisser libre cours à sa créativité mais quelque chose se trame dans les coins sombres de l’école. Et si elle était dirigée par des vampires ? Azalea en est certaine. Une enquête s’impose. Tous les indices conduisent à la bibliothèque.

Ce premier tome est une belle découverte tant par l’histoire bien construite et pleine de mystères que par son style graphique original. On adore. Le trait de Man Luo est à la fois moderne et raffiné. Il rompt complètement avec les codes habituels de la BD en empruntant quelques codes aux manga.

Les personnages sont splendides et expressifs. Les décors très évanescents renforcent l’atmosphère. On attend la suite avec impatience.

