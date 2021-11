A la conquête du Cosmos, le très beau livre sur la conquête spatiale française - IDBOOX

C’est un livre rare, beau et passionnant. A la conquête du Cosmos – 60 ans d’aventures spatiales françaises est une fresque formidable racontant la conquête spatiale en France.

Remontons dans le temps, il y a 60 ans la France lançait son programme spatial. Très vite le rêve des scientifiques est devenu réalité.

La conquête du cosmos, une formidable aventure !

Cette conquête qui ressemble d’abord à une formidable aventure, est aussi un enjeu majeur pour la France.

La fusée Ariane, les satellites d’observation Spot, les balises Argos, Pléiades ou Jason, les missions des astronautes, dont tout récemment le fabuleux voyage de Thomas Pesquet sont sources de fascination à tous les âges.

Aujourd’hui, férus du cosmos ou simples curieux, sont invités à découvrir dans ce livre coffret, ces 60 années de la conquête de l’espace.

Le livre, conçu par le Centre national d’études spatiales s’adresse à tous. La mise en page est formidable, les textes de Jacques Arnould, expert auprès du CNES, sont didactiques et à la portée de tous. Ils permettent de s’immerger dans le sujet et d’en comprendre la chronologie et les avancées.

Des tirages photos inclus

En plus de l’ouvrage illustré, le coffret inclus 60 tirages photos en plusieurs formats : 15X21, A4 et cartes postales, de quoi vous faire rêver, la tête dans les étoiles !

A la conquête du Cosmos – 60 ans d’aventures spatiales françaises (Ed. Flammarion ) est un livre à offrir ou à s’offrir pour l’amour de l’univers !

