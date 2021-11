Anime Architecture – A la découverte des villes imaginaires des animés - IDBOOX

Mana Books se penche sur les animés sous un angle original. L’auteur, Stefan Riekeles dédie son livre à l’architecture dans les films d’animation japonais.

Akira, Ghost in the Shell, Patlabor, Neon Genesis Evangelion, Amer Beton, il s’arrête sur une sélection de films pour nous ouvrir les yeux. Souvent captivé par l’action au premier plan, on en vient à oublier les décors qui définissent l’atmosphère et l’ambiance des films.

Futuristes, classiques ou ruraux, ils s’impriment dans notre inconscient sans recevoir l’hommage qu’ils méritent. Le livre Anime Architecture corrige cet oubli en nous offrant un voyage spectaculaire à travers des mégapoles et des bâtiments d’une minutie incroyable.

Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec les studios de production. Il contient du matériel exclusif tiré de chaque long-métrage. Stefan Riekeles a mis 10 ans à rassembler une collection exceptionnelle de documents.

L’ architecture, un élément majeur oublié des animés

Peintures, story-boards, esquisses, extraits d’anime, on découvre les coulisses de la création des décors des scènes les plus spectaculaires de ces films d’animations.

A l’image de Néo-Tokyo dans Akira ou New Port City dans Ghost in the Shell, ces villes imaginaires nous sont expliquées à travers ces illustrations mais aussi des textes. On s’invite dans le processus de création de ces architectures ultra détaillées pour comprendre qu’elles sont bien plus que des décors inertes.

Mana Books met magistralement en valeur le travail de Stefan Riekeles avec une réalisation splendide.

Anime Architecture est un beau live indispensable à tous les amoureux d’anime pour découvrir quelques-uns des plus grands films du genre sous un nouvel angle.

