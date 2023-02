Anthologie du Street Art, un pavé sur l’art de rue

Anthologie du Street Art est la nouvelle édition augmentée sur l’art de rue.

Cette édition 2023 dédiée au Street Art sous toutes ses formes, offre aux passionnés de ce mouvement artistique un panorama très intéressant de l’art urbain aux quatre coins de la planète.

En 280 pages, Magda Danysz propose aux lecteurs une plongée au cœur de ce courant d’art contemporain visible et compréhensible par toutes et tous. De nombreuses photos in situ complètent ce tour du monde étonnant, amusant et passeur de messages.



Au fil du temps cet art d’abord conspué et mal compris prend ses quartiers. L’art de rue entre dans les musées (voir ici) est mis à l’honneur dans des expositions comme Capitale(S) qui a accueilli de nombreux visiteurs.



Peintures gigantesques sur les façades urbaines, pochoirs, collages, graffitis… ces modes d’expression délivrent tous des messages. Charge au passant de leur tourner le dos ou, au contraire de s’y arrêter, bien souvent rien que pour le plaisir des yeux.

Anthologie du Street Art (Ed. Alternatives), est un must have pour comprendre ce mouvement et suivre son évolution au fil des ans.

