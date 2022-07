Arsène Lupin en manga comme vous ne l’avez jamais vu

Arsène Lupin est un héros éternel. Le gentleman cambrioleur revient adapté dans une série Manga incroyable.

Arsène Lupin est une série inédite en France en 10 tomes de Takashi Morita éditée chez Kurokawa. Vous allez pouvoir savourer les cinq premiers volumes avant l’été. Le héros imaginé par Maurice Leblanc passionne aux quatre coins du monde.

Après des adaptations à la télévision, au cinéma et sur de multiples supports, Arsène Lupin prend les traits d’un personnage de manga. Déjà fait ? Attention cette version n’a absolument rien à voir avec Lupin The Third. Takashi Morita est un fan depuis tout petit des romans de Maurice Leblanc.

Ses histoires sont aussi fidèles que possible à celle de l’auteur français. Ils ne sont pas du tout dans le même esprit que la série Lupin de Netflix.

Un Arsène Lupin fidèle à celui de Maurice Leblanc

Takashi Morita revient aux origines. On retrouve Lupin en jeune homme entouré des mêmes personnages et des mêmes ennemis dont le célèbre Herlock Sholmes. Le gentleman cambrioleur évolue à la même époque et dans des décors identiques. Tout est simplement transposé dans l’esprit manga.

C’est un mélange explosif et absolument génial. On adore. Le caractère design des personnages colle parfaitement à leur image. Le mangaka pousse même le souci du détail jusqu’à vieillir l’apparence des personnages en fonction des histoires.

Les dessins sont d’une qualité géniale avec des décors riches et fouillés. Toujours dans un esprit de retranscription fidèle, Takashi Morita reproduit aussi bien des monuments de l’Exposition Universelle que les falaises d’Etretat. C’est une vrai petit chef-d’œuvre.

Les cinq tomes suivants paraîtront dans une nouvelle édition à partir du mois de septembre jusqu’en décembre 2022.

