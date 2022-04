Au cœur de la Monnaie de Paris – Plongée dans la plus vieille entreprise du monde

“Au cœur de la Monnaie de Paris”, de Jean Noël Mouret, nous invite à visiter la plus ancienne institution de France créée en 864.

Ce lieu emblématique de l’économie et de notre patrimoine situé dans le 6e arrondissement de Paris frappe la monnaie depuis 12 siècles. C’est aussi la dernière usine située dans la capitale.

En 2017, la Monnaie de Paris a été entièrement restaurée (lire notre article). Le public peut aujourd’hui y découvrir son histoire, mais aussi les métiers et les techniques employées pour fabriquer monnaies et médailles. C’est aussi un lieu d’expositions ouvert et éclectique absolument fabuleux.



Avec pédagogie et passion, l’auteur nous fait entrer littéralement Au cœur de la Monnaie de Paris.

L’ouvrage fourmille d’informations, d’illustrations nous permettant ainsi de découvrir la Monnaie de Paris de l’intérieur. De nombreux rabats illustrés agrémentent les 76 pages du livre, nous donnant la sensation de pénétrer au tréfonds de l’édifice.

Le livre nous dévoile aussi des endroits insoupçonnés, ceux que le public ne peut voir. On y apprend également beaucoup de choses sur le savoir-faire des hommes et femmes qui y travaillent aujourd’hui.

Ce livre est une coédition Gallimard / Monnaie de Paris, il offre un parcours inégalé pour s’immerger dans la plus vieille entreprise du monde.

