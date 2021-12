Au service secret de Marie Antoinette – Un sixième livre encore plus frisant et mordant

Rose et Léonard sont de retour dans une nouvelle aventure Au service secret de Marie Antoinette. Attention ça ne rigole pas, Le coiffeur frise toujours deux fois.

Les deux improbables enquêteurs reprennent du service sous la plume toujours enjouée et alerte de Frédéric Lenormand aux Editions La Martinière. Au service secret de Marie Antoinette, Le coiffeur frise toujours deux fois, est le sixième volume de la saga.

Pour l’occasion, l’auteur fait une part beaucoup plus grande à la Reine et à son entourage. Il alterne les chapitres entre la vie à Versailles et l’enquête de nos deux compères.

Frédéric Lenormand se penche sur le cas de la très dispendieuse Gabrielle de Polignac, l’amie intime de Marie-Antoinette. La Reine a de petits tracas. Elle est enceinte et elle a besoin de beaucoup d’argent pour couvrir de cadeaux sa nouvelle amie et son entourage.

Il ne lui reste qu’une seule solution pour continuer à faire pleuvoir les privilèges, faire plaisir à Necker le ministre des finances. C’est là que Rose et Léonard entrent en scène.

La modiste et le coiffeur doivent résoudre le meurtre mystérieux d’un banquier pour voir les cordons de la bourse de France se délier.

Le duo Rose et Léonard est toujours aussi drôle. Ils se chamaillent sans cesse mais ne peuvent pas se passer l’un de l’autre. Le livre est plein d’humour et de piquant.

Le côté historique est renforcé par rapport aux autres tomes. Frédéric Lenormand dresse un portrait peu reluisant de la Reine, du Roi, de leurs courtisans et des règles de vie à Versailles.

Vous aurez du mal à lâcher le livre avant de connaître le fin mot de l’histoire qui vous réserve quelques surprises. Un très bon cru.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter Découvrez d’autres livres ici