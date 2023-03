Avis de lecture – 3 romans de Fantasy

Nous avons sélectionné et lu ce mois-ci trois romans de fantasy à conseiller à partir de 13 ans. Découvrez nos avis sur ces livres !

On a lu : Le Pont des Tempêtes T1, de Danielle L. Jensen (Bragelonne). La Chasseuse et l’Alchimiste, de Alison Saft (Big Bang). Lightlark, de Alex Aster (Lumen)

Le Pont des Tempêtes T1

Résumé

Entraînée aux arts de la guerre, de l’espionnage et de la séduction, Lara est l’arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas : le roi Aren d’Ithicana est son ennemi juré, et c’est à elle qu’il revient de le mettre à genoux.

Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Ithicana est la seule voie commerciale, et Ithicana abuse de ce pouvoir pour s’enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d’honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren… et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu’elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant – un éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses –, ainsi que l’homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu’elle pensait savoir.

Pourquoi le lire

Une romantasy qui peut paraître assez classique par son fil rouge et ses retournements de situation mais qui s’avère être extrêmement efficace et très divertissante !

Les personnages sont intéressants – qu’ils soit principaux ou secondaires. Lara est prête à tout pour son pays, tout comme Aren. Leurs échangent provoquent des étincelles. L’intrigue se développe de manière réfléchie et les complots politiques sont tissés de manière satisfaisante dans la deuxième moitié du roman. L’écriture de l’autrice est fluide et addictive.

L’édition reliée et son jaspage en font un très bel objet.

À partir de 16-17 ans

La Chasseuse et l’Alchimiste

Résumé

Le légendaire hala, créature mythique, a fait son apparition, et une grande chasse va s’organiser. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n’a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c’est la règle. Wes n’est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres, et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu’il y reste, à une condition : qu’il l’accompagne à la Chasse. Bien qu’ils forment une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule, dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrin. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie bien ordonnée, Margaret comprend vite qu’il sait, lui aussi, ce que c’est que d’être un paria. Alors que la Chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire… à condition de réussir à survivre jusque-là.

Pourquoi le lire

Le résumé nous promet une créature mythique et une chasse acharnée. Pourtant, La Chasseuse et l’Alchimiste est avant tout l’histoire d’une rencontre. Celle de Margaret et Wes.

On se retrouve dans un véritable « slow burn » : une histoire d’amour où le développement est très lent. Le worldbuilding est un peu flou, vraiment laissé en toile de fond – la chasse du hala ne représente d’ailleurs en réalité qu’une toute petite partie du récit. La solitude prend très rapidement une place importante dans l’histoire et rend les personnages plus attachants encore.

À partir de 14 ans

Lightlark

Résumé

Tous les cent ans, l’île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le Centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des six royaumes voisins sont invités à participer. Invités, ou plutôt contraints, car c’est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s’est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de cinq siècles, corrompant irrémédiablement leurs pouvoirs. Chacun des six adversaires a quelque chose à cacher – d’autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l’un d’entre eux doit forcément mourir.

Isla Calys règne sur les Sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le Centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir… y compris quand l’amour finit par entrer dans la danse.

Pourquoi le lire

Isla, le personnage central, est confrontée pour la première fois aux autres rois et reines dans une compétition hors du commun. Les épreuves s’accumulent, et les alliances et trahisons également !



Le style de l’autrice est parfois ampoulé et en même temps un peu répétitif. Ceci dit, malgré quelques longueurs et des soucis de cohérence dans le worldbuilding, on se laisse facilement porter par les événements. La fin quant à elle est un peu précipitée. Bref, ce n’est pas le titre de l’année mais dans l’ensemble Lightlark se laisse lire.

À partir de 13 ans

