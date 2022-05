Avis de lecture – 4 romans à lire au mois de mai

Avec les beaux jours, quoi de mieux que de se plonger tranquillement dans un bon livre ? Voici notre sélection de romans à lire en ce mois de mai.

De l’intrigue, de l’émotion, de l’évasion, du suspens découvrez le choix de la rédaction !



Nous avons sélectionné : Retour en Bretagne de Guillaume de Dieuleveult (Buchet Chastel) . Un long, si long après-midi d’Inga Vesper (Ed. de La Martinière). Les dominos de la vie de Laure Manel (Michel Lafon). The Last de Hanna Jameson (MaraBooks / Black Lab)

Un long, si long après-midi

Résumé

Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant, s’arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n’a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l’égalité des femmes et des afro-américains n’en est qu’à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri. Celui d’un espoir brûlant de liberté.



Pourquoi le lire

Un long, si long après-midi est une plongée dans les années 50. Mode de vie, état d’esprit, ségrégation, ce roman fait un peu penser à Alabama 1963. En plus de l’intrigue policière, c’est un portrait glaçant de l’Amérique puritaine de l’époque dans la chaleur poisseuse du rêve américain.

Inga Vesper sait parfaitement nous faire adhérer aux personnages et nous tient en haleine jusqu’à la fin ! Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Retour en Bretagne

Résumé

On peut avoir arpenté le monde en tous sens et ne pas vraiment savoir d’où l’on vient. C’est le cas de Guillaume de Dieuleveult qui a passé quinze ans par monts et par vaux pour le compte du journal qui l’emploie et dont l’histoire familiale et personnelle trouve ses racines en Bretagne. Pour lui la Bretagne, c’était le château familial, vieille forteresse à moitié en ruine, les druides, les bols à oreilles, les églises celtes, les forêts et les rivières luisantes comme du cuivre, les rochers, la mer et les cimetières où sont enterrés ses ancêtres.



Pourquoi le lire

Retour en Bretagne n’est pas une histoire de crêpes et d’embruns. Ce récit de voyage est une véritable quête d’identité. Un homme se sent breton, il n’est pas considéré comme tel par celles et ceux qui s’estiment être de souche… Quelles sont ses racines ? C’est l’éternelle histoire de la quête de soi.

L’auteur nous livre un récit authentique en dehors des sentiers battus, un livre personnel et touchant qui parlera à tous les bretons et aux autres !

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

The Last. Un hôtel. 20 survivants

Résumé

Jon pensait avoir largement le temps de répondre au dernier sms de sa femme. Mais alors qu’il prend son petit-déjeuner dans le hall de l’Hotel Sixième en Suisse après une conférence, le monde se rappelle à lui avec d’atroces nouvelles. Washington DC a été effacée par une bombe nucléaire. Plus de nouvelles de New-York. Londres s’est éteinte. Berlin aussi. Voilà ce qu’il a le temps de comprendre avant que les média et les réseaux sociaux ne soient coupés à leur tour. Avant que le ciel ne se couvre de nuages oranges.

Pourquoi le lire

Si vous aimez les page Turner, foncez ! Ce thriller post-apocalyptique vendu à plus de 50 000 en Grande-Bretagne a de quoi vous donner des sueurs froides !

Hanna Jameson nous malmène pour notre plus grand plaisir mêlant avec brio intrigue et frousse. On se demande parfois si Jon est parano ou si c’est nous ! Malgré quelques passages un peu déjà vu, The Last fonctionne très bien. Allez, on parie sur un film Netflix prochainement ?

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Les dominos de la vie

Résumé

Amélie, architecte d’intérieur mariée à son amour de lycée et heureuse maman d’un petit garçon, vient de remporter une épreuve médicale. Elle est guérie.

Après le soulagement et la joie, vient le temps des questionnements.

Animée par un formidable appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Et pourquoi, alors que tout va pour le mieux, se sent-elle si mal ? Bien décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus laisser la raison, la peur et les doutes la gouverner, la jeune femme ose partir en quête d’elle-même. De petits en grands changements, trouvera-t-elle le bonheur auquel elle tend ?

Pourquoi le lire

Les Dominos de la vie est un bouleversant moment de lecture. Laure Manel OSE ENFIN parler de sujets tabous pour le bien de toutes les femmes !

Ce livre est une ode à la vie, un roman poignant qui touche à des sujets dont on parle peu ou pas encore aujourd’hui, les violences obstétricales. Mais ne pensez pas que l’auteure nous plonge dans le glauque, bien au contraire, Amélie se livre à nous pour mieux se délivrer. Touchant, résiliant, nécessaire, l’écriture est lumineuse, ce roman fera date !

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez d’autres chroniques de livres ici