Avis de lecture – Des BD et Manga à lire cet hiver

Nouvelle année, nouvelles lectures graphiques d’hiver, découvrez nos lectures de janvier en BD, Manga et romans graphiques.

Nous avons lu : Colossale, de Rutile et Diane Truc (Jungle). Sông de Hai-Anh et Pauline Guitton (Ankama). Sirius : Twin Stars, de Ana C. Sanchez (Glénat). Promeneuses de l’apocalypse T3 de Sakae Saito (Doki Doki).

Colossale

Résumé

Jade, fille d’une famille aristocratique, est obligée de suivre le plan de vie que lui imposent ses parents. Entre ses études dans un prestigieux lycée et sa participation à de luxueuses soirées mondaines, tout est fait pour qu’elle trouve le galant idéal et sauve sa famille de la ruine. Seul problème, Jade n’a qu’une obsession : la musculation ! Une passion qu’elle tente de cacher à tout prix…

Pourquoi le lire

Attention coup de cœur ! « Colossale » est enfin disponible en version papier et on ne saura que trop vous conseillez de vous jeter dessus. Comme l’indique le résumé, Jade est coincée dans un milieu codifié et genré, mais n’a d’yeux que pour… la musculation ! Une façon de parler, aussi, des attentes envers les corps féminins dans notre société.



Si « Colossale » a rencontré un succès fou sur la plate-forme Webtoon, c’est sans aucun doute car les autrices ont su renouveler les codes de la comédie romantique. En plus, les deux éditions (classique et collector) contiennent des bonus vraiment sympa – que ce soit des mots fléchés ou encore un chapitre inédit ! Bref, on attend le tome 2 (sortie annoncée en mars) avec la plus grande des impatiences.

L’info en plus : les 5 tomes de la série sortiront dans le courant de l’année 2023 !

Sông

Résumé

Une mère confie à sa fille le récit de son adolescence dans le maquis pendant la guerre du Vietnam contre les Américains. De 1969 à 1975, Linh, aujourd’hui réalisatrice, a passé sept ans avec les révolutionnaires communistes qui l’ont initiée à la résistance mais aussi au cinéma. Du témoignage d’une femme vietnamienne sur cette partie de l’histoire peu racontée découlera un portrait de la relation complexe qu’entretient Hài-Anh, l’autrice, avec sa mère et ses origines.

Pourquoi le lire

Deuxième très belle lecture pour cette première sélection de l’année. « Sông » nous embarque entre la France et le Vietnam, et nous fait découvrir de l’intérieur la jeunesse de Linh dans le maquis. On ne doute pas qu’une partie du récit soit romancé, mais « Sông » met surtout en avant une relation mère-fille en souffrance.

Hai-Anh mélange ses propres souvenirs au témoignage de sa mère, le tout est croqué par Pauline Guitton dont c’est le premier graphique. Bien construit, le récit aborde par son existence la question de la transmission de la mémoire et nous fait nous interroger sur la place de l’individu au profit du collectif.

D’autres réflexions (sur le patriarcat, sur la guerre, etc.) sont également mises en avant par le biais de cette histoire. L’ambiance intimiste et réaliste rend la lecture particulièrement émouvante.

Sirius : Twin Stars

Résumé

Suite à un malaise cardiaque en plein match, Dani voit sa carrière de joueuse de tennis prendre brusquement fin. Fragilisée par sa santé, mais également par la relation avec sa mère qui n’arrive pas à accepter la situation, elle vient se reposer dans un petit village en bord de mer. C’est là qu’elle fait la rencontre de Blanca, une jeune fille passionnée d’astronomie, qui lui fera découvrir l’immensité du ciel étoilé et des possibilités qui s’offrent devant elle…

Pourquoi le lire

Le nouveau titre de l’autrice de « Alter Ego » (disponible chez Glénat) est disponible et il vaut le coup ! « Sirius : Twin Stars » est un one-shot qui dépeint la rencontre entre deux jeunes femmes.

Une histoire de rêves : perdus, retrouvés, à atteindre… qui ne vous laissera pas de marbre. La relation commence de manière improbable, puis se transforme en amitié avant de prendre rapidement la tournure d’une relation amoureuse. Les interactions entre Dani et Blanca sont vraiment mignonnes. Comme l’histoire se déroule en un tome, le scénario avance rapidement et on a également un aperçu de leur vie d’adulte, ce qui rend le tout vraiment touchant.

A partir de 12 ans

Promeneuses de l’apocalypse T3

Résumé

Yôko et Airi visitent les endroits les plus célèbres du Japon avec leur moto tout terrain. Admirer le mont Fuji depuis Hakone, pêcher sur le pont de la baie de Yokohama, sans oublier d’aller au Tokyo Big Sight. Voilà le voyage qui attend nos deux jeunes filles à moto. Hélas, le monde s’est effondré…

Pourquoi le lire

Le trait de Sakae Saito est rond et donne aux personnages un aspect « mignon » qui contraste bien avec l’univers ravagé dans lequel nos deux protagonistes évoluent. Mystères et explorations sont les maîtres mots de la série : les jeunes filles découvrent des paysages parfois tristes, souvent magnifiques et célèbrent à chaque fois le moment présent. Le road trip continue pour les deux jeunes filles, et un circuit à moto ainsi qu’une expérience inoubliable les attend…



Malgré ce contexte post-apo et les mystères qui entourent la vie de Yôko et Airi (Y a-t-il d’autres êtres humains ? Si oui, où sont-ils ?), la lecture de « Promeneuses de l’apocalypse », douce-amère, est toujours aussi agréable.

A partir de 12 ans

