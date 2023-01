7 outils d’intelligence artificielle gratuits pour créer Manga et Anime

Les iA sont à notre service, régulièrement on vous informe sur les nouvelles applications mises à la disposition de tous pour utiliser ces intelligences artificielles.

Nous avons sélectionné 7 iA qui ont pour but de vous aider à créer des Manga et des Anime assez facilement. Devenez un mangaka et amusez-vous à imaginer vos propres personnages, histoires et récits !

Giga Manga

Nous vous en parlions il y a quelques mois. Google a développé un outil assisté d’une intelligence artificielle. Dans l’appli Google Arts & Culture, ouvrez Giga Manga, et commencez l’expérience. Pour en savoir plus Cliquez ici

Waifu Labs

C’est une IA à la pointe de la technologie qui dessine des portraits d’anime personnalisés, rien que pour vous ! Cet artiste en apprentissage automatique détermine vos préférences et crée une illustration de personnage en 4 étapes faciles. Pour en savoir Cliquez ici

NovelAI

Est un outil qui permet d’écrire des textes pertinents assistés par une iA. Attention certains modules sont payants mais la puissance est assez impressionnante. Il y a un module gratuit pour tester NovelAI jusqu’à 100 textes Pour en savoir plus Cliquez ici

ArtBreeder

Ici vous créez un collage simple à partir de formes et d’images que vous choisissez. Vous entrez une description et ArtBreeder lui donne vie, c’est assez amusant et entièrement gratuit. Pour en savoir plus Cliquez ici

Crypko

Cet outil génère des personnages d’Anime automatiquement, mais reflète également vos goûts et vos intentions dans le scénario.

Il transforme vos envies en personnages de manière cohérente. Ce n’est pas complètement gratuit mais vous pouvez tester. Pour en savoir plus Cliquez ici

MidJourney

Cette IA prend en compte vos textes et des images. Assez expérimentale, elle nécessite un peu d’apprentissage mais une communauté est présente pour vous aider.

Pour en savoir plus Cliquez ici

Dall-E 2

Cette IA n’a pas été spécifiquement conçue pour les Manga mais elle est capable de transformer une description texte en une image. Là encore c’est gratuit. Pour en savoir plus Cliquez ici