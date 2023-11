Avis lecture – 3 Webtoon papier avec de l’humour et du romantisme

Voici de nouvelles histoires Webtoon à dévorer tranquillement. On découvre ensemble nos avis sur 3 webtoons sympas à lire.

Voici nos idées lectures en ce mois de novembre !

Lore Olympus T5, de Rachel Smythe (Hugo BD)

Résumé

C’est l’anniversaire de Perséphone et elle reçoit le cadeau ultime : Hadès lui avoue ses sentiments, menant à leur premier baiser. Mais cela ne facilite pas nécessairement les choses pour la déesse du printemps, car Apollon la force à fuir, ne comptant pas la laisser être heureuse avec Hadès…

Pourquoi le lire

La suite du webtoon à succès est toujours un plaisir à lire et pour les yeux (lire les chroniques sur les autres tomes). Certains chapitres sont un peu plus confus (on plonge dans le passé de Perséphone), mais l’ensemble est de belle qualité.

Hadès et elle sont toujours aussi touchants. Plus de rythmes, de rivalités et de conflits dans ce nouveau tome. Le rapprochement entre Perséphone et Hadès est toujours aussi lent, ce qui laisse le temps de découvrir plus en profondeur les autres personnages.

Jour après jour – One of those days: Le couple plus vrai que nature, de Yehuda & Maya Devir (Larousse)

Résumé

Yehuda et Maya Devir mettent en scène les menus détails de leur vie de couple. Tour à tour réconfortantes, tendres, cocasses, mais surtout universelles, leurs histoires racontent avec autodérision les hauts et les bas de leur quotidien à deux et leurs aventures de jeunes parents.

Pourquoi le lire

Après un franc succès sur les réseaux, la vie du couple Devir arrive en France chez Larousse.

Une BD qui se picore plus qu’elle ne se lit, puisqu’il s’agit d’une compilation de chroniques du quotidien avec assez peu de texte. Moments de vie humoristiques et universels, on passe un moment agréable même si certaines situations sont un peu vieux jeu.

Mon vœu le plus sincère, de Kiri (Kotoon)

Résumé

Api Cramberry a 20 ans. Elle mène une vie tranquille, partagée entre ses amis et son travail jusqu’à sa rencontre avec un génie. Praince lui offre un seul vœu, mais refuse sa première demande, bien trop banale selon lui. Devant l’indécision d’Api, Praince décide d’aider la jeune fille à trouver son vœu le plus sincère. Ce temps passé ensemble ne risque-t-il pas de chambouler l’ordre naturel des choses ?

Pourquoi le lire

Le premier webtoon français du label Kotoon ! « Mon vœu le plus sincère » est une comédie romantique dans laquelle la jeune Api cache un passé torturé (son génie, lui, semble cacher un cœur tendre).

On retrouve de nombreuses références et clins d’œil à la pop culture, à la vie en France… Les personnages sont attachants et le webtoon offre, en plus d’une bonne dose d’humour, son lot d’émotions et sans lourdeur.

A titre personnel, j’ai eu parfois du mal à accrocher aux dessins – mais soyons honnêtes, Let’s Play (également disponible chez Kotoon) est loin d’être une beauté pour les yeux. D’ailleurs, en parlant d’yeux : nous aussi, on veut voir les yeux de Praince.

