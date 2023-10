Avis Lecture – Les larmes d’une mère et La nostalgie des sentiments

Nous avons lu Les larmes d’une mère de Kitty Neale et La nostalgie des sentiments de Hanni Münzer. Ces romans sont parus aux Éditions L’Archipel.

En ce mois d’octobre qui commence à se rafraîchir, voici deux livres qui susciteront émotion et intérêt. Ils ont pour point commun une histoire familiale chargée.

La nostalgie des sentiments

A propos du livre

Au milieu des années 1920, Laurenz Sadler rencontre Anne-Marie.

Le coup de foudre est immédiat, et réciproque. Le jeune homme ne connaît alors ni le passé mouvementé de la jeune femme, ni son secret.

Laurenz rêvait de devenir musicien ; il se voit contraint de reprendre la ferme familiale. Pourtant, dans ce village allemand à proximité de la frontière polonaise, il connaît le bonheur aux côtés d’Anne-Marie et de leurs deux filles, Kathi et Franzi.

Mais le climat politique change. Le national-socialisme gagne du terrain. Au village, le climat se tend, entre farouches partisans et opposants, dont la famille Sadler, qui préfère taire ses opinions pour vivre en paix.

Jusqu’au jour où Kathi, âgée de quinze ans, remporte un concours national de mathématiques et attire sur elle l’attention de Berlin, où les dignitaires nazis voudraient la faire venir pour qu’elle participe à un programme de recherche.

Anne-Marie s’y oppose, déclenchant par sa rébellion une série d’événements dramatiques qui bouleverseront le destin de la famille Sadler…

Pourquoi lire ce roman

Si vous aimez les sagas familiales, La nostalgie des sentiments est fait pour vous. Malgré ses 480 pages, l’histoire se lit facilement et la psychologie des personnages est fascinante.



Amour, passion, secrets, souffrance, suspense sont les principaux ingrédients de cette histoire basée apparemment sur des faits réels.

On s’attache volontiers à Kathi que l’on suit dès sa naissance. Hanni Münzer sait une nouvelle fois créer des personnages et une histoire qu’on ne peut oublier.

Au travers de ce roman, l’autrice met aussi en exergue le fait que tous les Allemands n’étaient pas nazis et qu’ils n’étaient pas forcément d’accord avec leur tyran !

Les larmes d’une mère

A propos du livre

Nelly et Arthur fileraient le parfait amour s’ils avaient leur propre toit. Mais, depuis l’attaque cérébrale dont a été victime Sadie, la grand-mère de Nelly, ils ont emménagé avec leur petite Angela à Candle Lane pour s’occuper de la vieille dame.

Tous vivent désormais chez Ruth, la mère de Nelly. Et, bien vite, la maison se révèle trop étroite. Sadie est devenue invivable, Ruth a pris sous son aile un petit voisin délaissé par ses parents alcooliques, et ce manque d’intimité pèse sur le jeune couple.

Quand un premier drame survient, Nelly et Arthur se déchirent. Avant que le destin frappe à nouveau… C’est alors qu’un inconnu se présente à Candle Lane, qui pourrait bien bouleverser la vie de Nelly et des siens.

Pourquoi lire ce roman

Les larmes d’une mère se passe à Londres dans les années 60. Là encore nous vivons par les mots de l’autrice une saga familiale poignante et chargée d’émotion.

Elle y aborde des thématiques fortes : la trahison, l’adultère, les secrets familiaux, la parentalité. En lisant ce roman on est littéralement transporté dans la capitale anglaise de l’époque. Nelly est une héroïne forte et courageuse, qui surmonte de nombreuses épreuves. Arthur est plus complexe à cerner. Les autres personnages, tels que Ruth, Sadie et David, sont tous intéressants.

Si j’ai pu ressentir quelques longueurs au début, j’ai vite compris que c’était intentionnel pour mieux entrer dans la saga.

Ce roman m’a fait penser, toutes proportions gardées, à la saga Call The Midwife de Jennifer Worth. Il se dégage des personnages force, émotion et aussi beaucoup de bienveillance ! Une lecture instructive sur une époque et très attachante !

