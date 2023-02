Avis Lectures : ces suites qu’on attendait avec impatience

Pour cette sélection de livres du mois de février, nous avons choisi de vous parler des suites des romans qu’on aime un peu, beaucoup, passionnément.… Tome 2 ou 3 découvrez ces romans à lire dès 14 ans.

This Savage Song T2 : Our Dark Duet, de V.E. Schwab (Lumen) – Les Royaumes Immobiles T2 : Le règne des Chimères, de Ariel Holzl (Slalom) – The Vampire Academy T3 : Baiser de l’ombre, de Richelle Mead (BigBang)

This Savage Song T2 : Our Dark Duet

Résumé

Monstres, monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant.

Kate Harker est une jeune fille qui n’a pas peur des monstres. Mieux, elle les chasse et elle est douée pour ça. August Flynn, lui, est un monstre qui ne pourra jamais être humain, peu importe à quel point il en rêve. Il fera ce qu’il doit faire, quel qu’en soit le prix. Car près de six mois après la première rencontre entre les deux jeunes gens, la guerre fait rage et les ténèbres gagnent du terrain.

À Verity, August est devenu le leader qu’il n’a jamais souhaité être et, à Prosperity, Kate est devenue la chasseuse impitoyable qu’elle savait pouvoir être. Mais lorsqu’un nouvel ennemi surgit de l’ombre – une créature qui se nourrit du chaos et fait ressortir les démons intérieurs de ses victimes –, il pousse la jeune fille à retourner chez elle. Une fois dans la capitale, elle doit faire face à un monstre qu’elle pensait avoir tué, à un garçon qu’elle pensait connaître et à l’un de ses propres cauchemars.

Pourquoi le lire

Après la lecture, This Savage Song, on attendait fermement le dernier tome de la duologie de V.E. Schwab… Surtout vu les événements marquants de la fin du premier tome. Depuis, Kate et August ont pris un chemin différent. Mais peu de temps après, un nouveau monstre fait son apparition : Kate se met alors en chasse et retrouve August.



De son côté, le jeune Sunai a pris une place importante au sein de la milice de son père. Malgré les erreurs du passé, les douleurs et les obstacles, le lien entre eux semble toujours aussi fort… « Our Dark Duet » se dévore, et apporte sa conclusion loin d’un happy end classique. À lire absolument !

À partir de 14 ans Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Royaumes Immobiles T2 : Le règne des Chimères

Résumé

Un mois s’est écoulé depuis la fuite d’Ivy et d’Odd vers l’Ailleurs. Ils s’accommodent de leur nouvelle vie. Mais c’est sans compter sur les responsabilités d’Ivalie : la reine Mab envoie deux anciennes connaissances de la jeune femme pour la ramener dans les Royaumes Immobiles. Hélionie a beau s’être emparée du trône d’Evergrey, elle ne parvient pas à maîtriser le Glimmer qui poursuit sa déliquescence. De son côté, Séline règne sur Radiance où des chimères cauchemardesques peuplent la nuit perpétuelle qu’elle entretient. Ivy va devoir se battre pour son peuple, nouer de nouvelles alliances et surveiller ses arrières, car les Royaumes Immobiles n’ont pas terminé de livrer leurs secrets !

Pourquoi le lire

On avait adoré la lecture du premier tome (chronique disponible ici) en mai dernier, cette fois ça y est, Ariel Hozlz et Slalom nous offre le deuxième et dernier tome de l’histoire d’Ivy. Les trahisons battent leur plein, et on découvre de nouveaux personnages et royaumes alors qu’on pensait tout connaître… « Le règne des chimères » est plus sombre, plus tragique mais arrive à son dénouement de manière habile et douce – et ce n’était pourtant vraiment pas bien parti !

Chacun des deux tomes a su apporter sa force, son ambiance et ses thèmes. Le talent de l’auteur n’est plus à débattre ; on retrouve sa belle plume, cet univers si particulier et ses personnages tout en nuance avec un plaisir certain.

À partir de 14 ans Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

The Vampire Academy T3 : Baiser de l’ombre

Résumé

Pour Rose, l’heure de vérité approche. L’entraînement est de plus en plus difficile et ses cauchemars l’empêchent de dormir. Est-ce un effet secondaire du lien qu’elle partage avec son amie Lissa ou est-elle en train de devenir folle ?

Alors qu’elle fait de son mieux pour remplir les missions que lui assignent ses professeurs, la jeune fille doit surmonter le plus terrible des dilemmes : les Strigoï menacent l’école et protéger sa meilleure amie doit être sa priorité… quitte à perdre ce qu’elle a de plus précieux.

Pourquoi le lire

Si les couvertures des nouvelles éditions ne vous ont pas déjà conquis, on vous recommande chaudement de vous abandonner à la lecture de « Vampire Academy » ! Toujours aussi addictifs, les romans de Richelle Mead sont vraiment différents de l’adaptation TV (disponible depuis la fin d’année sur Prime Video).

Comme celle-ci vient d’être annulée, si vous souhaitez connaître la suite des aventures de Rose et Lissa, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Baiser de l’ombre est un tome au rythme soutenu et au scénario bien ficelé qui vous fera attendre la suite avec impatience !

À partir de 14 ans Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

