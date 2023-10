Avis Lectures : des BD pour les plus jeunes et les moins jeunes

Voici nos avis sur 5 BD et graphiques parus récemment. Dans cette sélection vous trouverez des livres originaux pour les jeunes et les moins jeunes.

Nous avons lu : Mikki et la traversée des mondes T1 : la maladie des portes, de Stéphane Betbeder et Paul Frichet (Glénat). Ambre et l’île des créatures perdues, de Jason Pamment et Colossale T3, de Rutile et Diane Truc (Jungle). Livania, de Francesco Vacca et Alessandro Costa (Clair de Lune). Wonder Woman Historia, de Kelly Sue DeConnick et Phil Jimenez (Urban Comics).

Mikki et la traversée des mondes T1 : la maladie des portes

Résumé

Mikki souffre d’une timidité maladive. Avec quatre autres enfants atteints eux aussi de troubles du comportement, elle participe à un nouveau programme révolutionnaire : le Protocole Mortelente. Cette thérapie originale fait appel à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle. Le Protocole crée des jeux d’aventures immersifs sur-mesure pour permettre à chaque enfant de dépasser ses peurs.

Pourquoi le lire

Sous couvert des aventures de Mikki, la BD aborde la question de la santé mentale des enfants, et ancre ces problématiques bien réelles dans des univers modernes et actuels.

Les auteurs jouent avec brio sur l’aspect virtuel des aventures de Mikki, si bien qu’il devient difficile de séparer ce monde onirique dans lequel Mikki est projeté du monde réel.

La jeune Mikki va surmonter les épreuves, tenter de dépasser ses peurs, rencontrer des personnages hors du commun… Graphiquement, c’est très réussi : coloré, soigné, dynamique. Une nouvelle série de BD jeunesse inventive et originale.

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Ambre et l’île des créatures perdues

Résumé

Ember est un tout petit garçon dans un monde immense. Escorté à travers l’océan par son gardien, Lua, une tortue de mer géante, Ember peut enfin fréquenter une école à sa taille. Alors qu’il s’efforce de trouver sa place, il se retrouve au cœur d’un mystère. Un étrange monstre des profondeurs menace tout ce qui lui est cher. Mais comme tout bon écolier de la nature le sait, les apparences peuvent être trompeuses et l’amitié est parfois inattendue.

Pourquoi le lire

Après « Le Mystère du Lac » (voir chronique) Jason Pamment revient chez Jungle avec une histoire toute aussi mignonne sur l’amitié, et le plein d’aventures sur une île étrange.

Le trait de l’auteur est toujours très agréable : les planches et la colorisation sont de vraies pépites. Les jeunes lecteurs pourront facilement s’identifier aux petits personnages présentés dans le récit.

« Ambre et l’île des créatures perdues » met l’accent sur l’amitié : la difficulté de s’intégrer, d’accepter les différences (et de ne pas se fier aux apparences). Les petits soucis de rythme sont volontiers oubliés grâce à un univers suffisamment original pour rendre le tout charmant.

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Colossale T3

Résumé

L’épreuve ultime commence : Nathanaël a invité Jade et sa famille à un weekend pour les fêtes de Noël. Le mode survie est enclenché… Les familles les plus puissantes seront là et Nathanaël est bien décidé à en profiter pour vivre d’intenses moments romantiques avec Jade. Il développe des trésors d’imagination pour être proche d’elle et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il la surprendra…

Pourquoi le lire

On aime toujours autant « Colossale » ! Dans ce troisième tome, ça chauffe pour Jade. A force de passer du temps avec Nathanaël, sa relation avec Alexandre en pâti.

Le retour de sa tante Pénélope est également l’occasion de creuser les relations familiales, pas toujours évidentes à naviguer.

On oscille entre humour et sérieux : jalousie, manipulations, tensions… Impossible de s’ennuyer. Vivement la suite, qui devrait arriver en librairie d’ici la fin d’année.

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici

Livania

Résumé

Dans un lieu proche mais à une époque lointaine, montagnes et vallées étaient habitées par des masche, des femmes aux pouvoirs magiques et pour cette raison présentées comme des sorcières… La jeune Livania les rejoint mais son mari Aimone, inquiet pour elle, s’immisce dans un rituel magique et se retrouve ainsi séparé de son épouse bien-aimée. Au-delà des visages et des corps, de l’espace et du temps, l’un cherchera l’autre, l’autre cherchera l’un. Chaque cercle, comme un câlin, est voué à se refermer.

Pourquoi le lire

Livania est une bande dessinée en noir et blanc inspirée du folklore du Piémont, au trait détaillé et à l’aspect crayonné. Brutalement séparé, Aimone cherchera des siècles durant à retrouver son épouse disparue.

Grâce à d’étranges créatures, il arrive à traverser les époques sans vieillir, mais une fois au XXIe siècle, une surprise de taille attendra Aimone et Silvia, la dernière réincarnation de Livania.

Le scénario fait l’aller-retour entre passé et présent de manière habile. Le découpage est dynamique, et rend la lecture animée.

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Wonder Woman Historia

Résumé

Il y a des millénaires, la reine Héra et les déesses du panthéon olympien se sont montrées très insatisfaites de leurs homologues masculins. Loin de leur regard, elles mirent un plan à exécution: une société jamais vue sur Terre, capable de choses aussi merveilleuses que terribles : les Amazones. Mais leur existence ne pouvait rester secrète éternellement, et lorsque les dieux l’apprirent, une guerre totale entre le Ciel et la Terre débuta. Une guerre qui allait mener à la naissance de la plus grande gardienne de la Terre !

Pourquoi le lire

Ce comics se concentre non pas sur Wonder Woman, mais sur les Amazones. Les dessins sont beaux et la mise en page est dynamique, travaillée – les planches vraiment chargées (surtout avec Phil Jimenez ; cela apporte un côté fouillis qui peut rebuter).La colorisation est tout aussi magnifique.



Kelly sue DeConnick offre un récit puissant dans lequel les déesses grecques, menées par Hera, prennent leur destin en main. Sublime et violent à la fois, « Wonder Woman Historia” arrive à mener son message féministe avec brio, un message humain et toujours actuel.

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités