Beau livre – Les cerisiers en fleur par les grands maitres de l’estampe japonaise

Si vous vous promenez en ce moment, impossible de ne pas passer devant un cerisier en fleur.



Les photos de ces arbres majestueux avec ces fleurs roses et délicates fleurissent aussi sur les réseaux sociaux. Au japon, Hanami est célébré tous les ans.

Mais saviez-vous que les cerisiers sont une source d’inspiration pour les artistes ? Récemment on a pu admirer les cerisiers de Damien Hirst, mais depuis des centaines d’années ces arbres sublimes inspirent les peintres et particulièrement les grands maîtres de l’estampe japonaise.



De Hokusai à Hiroshige, en passant par Keibun, Bairei et Hasui, le Sakura dont la fleur est devenue l’emblème du Japon, sont peints et magnifiés.



Les éditions Hazan viennent de publier un livre tout aussi beau qu’un cerisier. Les cerisiers en fleur par les grands maitres de l’estampe japonaise se déploie dans un format accordéon faisant découvrir une soixantaine d’œuvres.

Chaque ukiyo-e sublime à sa manière les variations de couleurs, un cadeau de la nature.



Un livret explicatif est joint à ce très bel ouvrage. Les cerisiers en fleur par les grands maitres de l’estampe japonaise est un must qui invite à la rêverie et à la détente !

