BUG Livre 3 d’Enki Bilal – De la fiction à la réalité ? - IDBOOX

BUG Livre 3 est le troisième volet de la saga grandiose imaginée par Enki Bilal. La BD est éditée chez Casterman. Le grand BUG est là.

La sortie d’un nouvel album d’Enki Bilal est toujours un événement d’autant plus quand il s’agit de la suite de la saga BUG. BUG Livre 3 sort en même temps que l’exposition Enki Bilal, aux frontières de l’humain au Musée de l’Homme à Paris.

On vous la recommande vivement. Vous apprécierez encore plus la BD.

De quoi parle ce troisième opus ? Kameron Obb est toujours le seul être humain sur la planète à avoir accès aux données numériques après le grand BUG planétaire.

On le suit d’un bout à l’autre de la planète essayant de comprendre ce qui lui arrive mais aussi d’échapper à ses poursuivants qui convoitent ses aptitudes.

BUG Livre 3 – Quand la fiction rejoint la réalité

Dans ce troisième volume on replonge avec délice dans l’univers ironique et visionnaire d’Enki Bilal. On est en pleine dystopie et pourtant…

Comme dans les deux précédents opus, BUG 3 est ancré dans la réalité. Sous couvert d’un récit de science-fiction, Enki Bilal nous fait part de ses réflexions sur l’avenir mais aussi sur l’actualité et le présent. C’est troublant et effrayant.

Un petit exemple. Kameron Obb (le héros) se retrouve en Sibérie en tête à tête avec la Tsarine d’un bout à l’autre d’une table de 7 mètres. Elle se méfie de ses taches bleues sur le visage. Ca vous rappellera certainement quelque chose.

Sans rien vous dévoiler, BUG Livre 3 sera peut-être aussi l’occasion d’en savoir plus sur ces fameuses tâches bleues et sur le grand BUG.

On ne vous fera pas l’affront de vous dire que les dessins sont splendides. Chaque case est pensée et travaillée comme un véritable tableau. Enki Bilal joue aussi beaucoup avec le contraste des couleurs qui rend ses dessins encore plus forts.

BUG Livre 3 est une suite réussie et incontournable qui fait toujours autant réfléchir. Elle est à la hauteur des deux précédents volumes et donne surtout envie de connaître la suite des aventures de Kameron Obb.

Pour vous procurer la BD ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Retrouvez aussi les nouvelles éditions des tomes 1 ici ou ici et livre 2 ici ou ici

