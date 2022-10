Capitale(s) 60 ans d’art urbain le catalogue de l’exposition

Capitale(s) 60 ans d’art urbain, est la nouvelle exposition gratuite proposée par la Mairie de Paris.

Ce parcours original met à l’honneur le street-art sous toutes ses formes.

L’art urbain est un mouvement artistique à part entière depuis plus de 60 ans les artistes créent, innovent dans nos rues sans jamais se copier. (Découvrez notre reportage sur l’exposition ici).



Lettrages, collages, pochoirs, fresques gigantesques ou infiniment petites, l’art urbain est aujourd’hui accueilli alors que quelques années auparavant il était considéré comme du vandalisme.



Le catalogue officiel de l’exposition Capitale(s) 60 ans d’art urbain à Paris (Ed. Alternatives), est une synthèse riche et foisonnante de l’exposition éponyme. Ce pavé de 240 pages retrace en images 60 années de street-art. Il retrace parfaitement cette production protéiforme et pléthorique qu’est le street-art.



Réalisé sous la direction de Magda Danysz, ce beau livre est le parfait compagnon de cette expo complètement dingue !

Le livre est découpé en 3 sections : les prémices – De New York à Stalingrad et La vitalité de l’art urbain.

Le catalogue va encore plus loin et montre des photos in situ des œuvres faisant partie intégrante du paysage parisien.

Complet et superbement illustré il est à lire (de nombreux commentaires complètent l’iconographie) et à admirer. Ce beau livre laissera une trace d’une exposition inédite et formidable sur ces œuvres éphémères et la communauté d’artistes qui les font vivre !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

