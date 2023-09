Chasseur d’Invader – La BD qui raconte une partie de l’histoire du Street Art

Kéramidas est un passionné de Street Art. L’auteur de BD ne se lasse pas de l’art urbain depuis sa plus tendre enfance. Il a un faible particulier pour Space Invaders.

Vous connaissez forcément les œuvres d’un des plus célèbres street artists, connu pour ses mosaïques.

Il y a 8 ans, il découvre qu’une appli dédiée à Invader, permet de collectionner ses mosaïques virtuellement.

Les pixels de Nicolas n’ont fait qu’un tour. Il se met à chasser les œuvres à travers la planète et même dans l’espace!!

« Chasseur d’Invader – Comment des mosaïques ont changé ma vision du monde » (Casterman) est une BD autobiographique qui raconte l’aventure hallucinante de Nicolas Kéramidas. Il y narre en cases et en bulles, les premiers jours de sa vie de Flasheur, comment il entre dans le game avec le groupe Discord GRN Hunter, il sort de Grenoble sa ville et poursuit son voyage au pays des mosaïques. Il franchit les frontières, rencontre d’autres passionnés et même le très énigmatique Invader Himself.

La BD qui pourrait s’apparenter à un carnet de voyages, se lit comme un page turner, on craque pour le style, le rythme et bien entendu l’histoire !

Si vous êtes intéressés par la pop culture, le street-art ou les voyages, ce livre pourrait vous plaire. Nous le validons à 100% et on ne résiste pas à placer en fin d’article, certaines infos pour vous aider dans vos recherches fébriles des oeuvres d’Invader !

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Intéressés par l’art de rue, consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités