Conan La Tour de l’Eléphant – Une BD d’une puissance incroyable

L’album Conan La Tour de l’Eléphant est édité chez Bragelonne dans la collection Illustré. On a déjà pu apprécier la réalisation de trois nouvelles de The Witcher.

Cette collection est indéniablement synonyme de grande qualité visuelle mais avec ce titre préparez-vous à recevoir une vraie claque.

La tour de l’Eléphant est une des nouvelles les plus célèbre des aventures du Barbare. L’éditeur a confié les rênes de cet album au dessinateur Valentin Sécher. Le résultat est spectaculaire.

Les dessins s’étalent sur des doubles pages avec une mise en couleur qui retranscrit parfaitement l’ambiance de la nouvelle et l’univers de Conan.

Même le format hors normes 28 x 37 cm de l’album ne réussit pas à contenir ses dessins. Ils débordent et sortent du cadre avec une intensité incroyable. Valentin Sécher leur donne une telle force qu’on palpe presque la brutalité et la bestialité du Cimmérien.

N’ayons pas peur des mots, on n’est pas loin du chef d’œuvre. Cette version de Valentin Sécher est une des plus belles et puissante illustration d’une aventure du Barbare.

Noël approche, Co nan Illustré, La Tour de l’Eléphant est le cadeau idéal à faire ou à se faire.

De quoi ça parle ?

Dans le quartier du Maul, en Zamora, là où les bandits se rendent pour célébrer leurs forfaits, un jeune barbare, cheveux noirs, épaules larges et torse puissant, entend un Kothien évoquer la tour de l’Éléphant.

Le voleur lui raconte qu’elle renferme dans ses hauteurs le Cœur de l’Éléphant, un joyau merveilleux qui offre richesse et pouvoirs à celui qui le détient. Sans préparation, Conan le Cimmérien entreprend l’ascension de cette tour réputée imprenable, un périple qui va mettre à l’épreuve le corps et l’esprit du barbare…

