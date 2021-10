The Witcher illustré - Le dernier vœu – Une édition magistrale - IDBOOX

La collection The Witcher illustré, éditée chez Bragelonne, s’agrandit avec l’une des meilleures histoires du Sorceleur Le dernier voeu.

On ne présente plus The Witcher depuis la série diffusée sur Netflix. Loin d’avoir la puissance des histoires d’Andrzej Sapkowski, elle a eu le mérite de faire sortir le Sorceleur de l’ombre.

Bragelonne s’emploie à faire perdurer la légende du Loup blanc en rééditant ses romans mais aussi sous de nouvelles formes. L’éditeur a publié une splendide collection illustrée.

Baptisée sobrement « The Witcher illustré », elle s’enrichit d’un troisième tome.

Le livre reprend la nouvelle Le dernier vœu. Il s’agit de la dernière nouvelle du premier tome de la saga. C’est une histoire emblématique des aventures du Sorceleur. Elle dépeint la rencontre explosive entre Geralt de Riv et la Yennefer de Vengerberg. Il lui demande son aide pour sauver son ami Jaskier empoisonné par un djinn.

La particularité de cette édition est bien entendu qu’elle est illustrée et on pourrait même dire de façon magistrale. Pour ce troisième volet, l’éditeur a confié les dessins à Mikael Bourgoui.

Ceux-ci dégagent une force dramatique impressionnante avec un petit côté Angelo di Marco. Ils s’étalent sur une ou deux pages pour servir le texte d’Andrzej Sapkowski. C’est une vraie claque visuelle renforcée par le maxi format du livre (28 x 1,2 x 37,5 cm).

Splendide et indispensable dans sa bibliothèque !

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter The Witcher illustré – Le dernier vœu Tome 3