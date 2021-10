Conseil de lecture - Demain - Un chien immortel à la recherche de son maître - IDBOOX

Demain est un roman atypique de Damian Dibben édité chez Bragelonne. Il oscille entre le roman historique et fantastique avec une particularité supplémentaire.

Demain raconte les pérégrinations d’un chien qui attend le retour de son maître. Dit comme ça, ça ne fait pas très envie mais c’est un chien très spécial puisqu’il est immortel comme son maître. Il vit dans l’insouciance avec cet alchimiste jusqu’au jour où il disparaît mystérieusement.

Après 127 ans d’attente interminable, il flaire enfin une piste lorsqu’il croise le chemin d’une ancienne connaissance qui avait menacé son maître. Il va le suivre à travers l’Europe sur les champs de bataille dans l’espoir de le retrouver.

Cette histoire teintée d’une pointe de fantastique est vraiment originale. On parcourt l’Europe entre le XVII et XIXéme siècle à travers les yeux d’un chien qui n’a qu’une obsession retrouver son maître.

Quand un chien raconte l’homme

Le narrateur est un chien qui nous renvoie l’image du comportement humain à travers des yeux candides. C’est un point de vue intéressant qui laisse filtrer de nombreux messages.

Le roman met également en valeur la loyauté et la fidélité entre l’homme et l’animal.

Le récit souffre de quelques longueurs au début. Il faut dépasser le stade de « l’attente ». L’histoire s’accélère après 114 pages et prend un autre rythme. On commence à en apprendre plus sur les personnages et leur rôle. On est peu à peu happé dans l’histoire.

Damian Dibben réussit à nous surprendre jusqu’à la fin en nous révélant les derniers secrets de “Demain”. Un roman original, émouvant et plein de surprises.

