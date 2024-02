Conseil de lecture manga – 365 Days To The Wedding

Le manga 365 Days To The Wedding de Tamiki Wakaki sort en français chez Mana Books. Découvrez notre avis sur cette comédie romantique pleine d’humour et de tendresse.

365 Days To The Wedding – Ce qu’on en pense

C’est une comédie romantique décalée et pleine d’humour. Les héros sont deux asociaux qui décident de se marier pour échapper à une mutation en Sibérie. Ils n’ont rien en commun et ils se détestent.

Cette décision soudaine promet des lendemains difficiles d’autant plus qu’ils vont devoir convaincre tout le monde qu’ils s’aiment. Les situations cocasses s’enchainent et ils vont peu à peu prendre conscience de ce qu’est la vie à deux.

365 Days To The Wedding est un Romcom tout en finesse et en douceur qui vous donnera une petite bouffée de bonheur.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

365 Days To The Wedding – Le résumé de l’histoire

Rika et Takuya sont agents de voyages chez J.T.C. De nature peu sociable et discrète, ils mènent chacun de leur côté une petite vie solitaire mais épanouie à Tokyo.

Cependant, une nouvelle inattendue risque de chambouler leur quotidien : l’agence pour laquelle ils travaillent recherche une personne non mariée pour gérer sa toute nouvelle succursale à Irkoutsk en Sibérie. Heureusement, Rika a un plan…

Se marier alors qu’ils se connaissent à peine ?!

Voici le premier tome d’une comédie romantique moderne entre un jeune homme à lunettes aimant les chats et une jeune fille passionnée par la cartographie.

