Conseil de lecture manga – Dark Gathering

Dark Gathering est un nouveau manga de Kenichi Kondo, édité chez Mana Books. Un manga horrifique à ne surtout pas lire dans le noir. Découvrez notre avis.

Dark Gathering – Ce qu’on en pense

Dark Gathering est un manga horrifique. C’est une palpitante chasse aux esprits maléfiques. Les héros ont tous l’air plus mystérieux et inquiétants les uns que les autres. Ils poursuivent des monstres terrifiants qui pourraient sortir du film The Ring.

L’originalité de Dark Gathering vient justement de ses monstres. L’auteur ne joue pas la carte du délirant et du grotesque mais plutôt du réaliste. Ils pourraient sortir de vos pires cauchemars. C’est terrifiant mais vous allez adorer avoir peur.

Dark Gathering – Le résumé de l’histoire

Il fuit les esprits, elle les traque ! Keitaro est étudiant à l’université. Par le passé, sa capacité à attirer les esprits a causé des ennuis à sa meilleure amie.

Malgré cela, il accepte un emploi à temps partiel en tant que professeur particulier, mais son élève, une jeune surdouée du nom de Yayoi, devine son pouvoir au premier coup d’oeil. Elle l’invite à l’accompagner dans un lieu hanté… C’est le début d’une palpitante chasse aux esprits maléfiques !

