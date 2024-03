Conseil de lecture manga – Higo No Kami Celui qui tisse des fleurs Tome 1

On a lu Higo No Kami Celui qui tisse des fleurs C’est un manga plein de subtilités et de finesses de Ichiko Tanno édité chez Vega Dupuis.

Manga Higo No Kami – Ce qu’o n en pense

Higo No Kami Celui qui tisse des fleurs nous offre une plongée dans un univers féérique et poétique mais il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière le visage doux et bienveillant du dieu protecteur, l’histoire de ce manga est assez sombre.

Il va aider les personnes en détresse qu’il croise sur son chemin. Higo No Kami va se retrouver confronté à la noirceur de l’âme humaine. Des combats assez violents rythment l’histoire en contradiction avec la mélancolie Higo No Kami.

Les magnifiques dessins à la fois pleins de finesse et de force illustrent très bien cette ambivalence. Le mangaka utilise parfaitement les encrages, les blancs et les ombres pour faire basculer l’atmosphère.

On reprochera juste à Higo No Kami une narration trop présente mais c’est sans doute parce qu’il s’agit du tome 1. De nombreuses explications sont nécessaires pour savourer l’histoire.

Higo No Kami Celui qui tisse des fleurs T1 – Le résumé de l’histoire

Dans le “royaume des esprits” se dresse un grand et magnifique arbre appelé “arbre divin des défunts”. En raison d’un certain incident, Sera, une déesse de la protection dont le devoir est de garder l’arbre divin, doit maintenant descendre dans le monde présent et commencer un voyage pour rassembler toutes les graines de l’arbre divin qui ont été dispersées.

Dans chaque endroit où elle se rend, elle observe de nombreux événements dignes de potins dans lesquels elle entre en contact avec la tristesse, les souvenirs et le désir… Des sentiments que de nombreux humains et dieux ont embrassés. Son parcours à la recherche des graines perdues et un voyage initiatique d’un dieu à la découverte de l’humanité, ses qualités et ses faiblesses.

