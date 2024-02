Conseil de lecture manga – Ramen Akaneko Tome 1

Ramen Akaneko est un nouveau manga plein de ronronnements et de chats édité chez Kurokawa. Miaou et matou garantis.

Tome 1 Ramen Akaneko – Ce qu’on en pense

Ramen Akaneko est un manga original. Les chats changent de rôle dans cette histoire. Au lieu de les voir se prélasser et se faire caresser comme dans les Neko Café, les chats ont pris le pouvoir. Ils ont investi la cuisine et ils sont devenus les patrons de cet établissement.

Visiblement aussi doués que Ratatouille, les clients se pressent pour déguster leurs ramens. Cela ne choque personne que des chats tiennent ce restaurant. Même la jeune Tamako qui vient postuler pour un emploi n’est pas surprise quand elle voit un tigre derrière les fourneaux.

L’histoire imaginée par Angyaman est drôle et décalée. Les clients se succèdent et avec eux leur lot de péripéties. L’auteur joue aussi avec leur qualité de chat. Ils ont beau être les patrons de ce restaurant, ils ne résistent pas à une gratouille sur le ventre.

Ramen Akaneko est un manga feel good, plein de mignonneries. Vous allez ronronner de plaisir. On valide et on attend la suite. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Ramen Akaneko Tome 1 – Le résumé de l’histoire

Un restaurant de ramens, des patrons chats, une humaine happiness manager… Le nouveau manga feel-good qui fait ronronner le Japon !

Tamako se rend dans un restaurant de ramens afin de passer un entretien d’embauche, mais cet établissement a une particularité : il est tenu par des chats !

Lorsqu’elle avoue au patron qu’elle préfère les chiens, il décide de l’embaucher… Pour qu’elle s’occupe des employés du restaurant !

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités