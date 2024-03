Conseil de lecture manga – Rose Bertin La couturière fatale Tome 1

Rose Bertin La couturière fatale est un manga historique de Jingetsu Isomi édité chez Kazoku. On a lu le tome 1.

Rose Bertin La couturière fatale – Ce qu’on en pense

Rose Bertin est un manga historique. Il n’a absolument rien à voir avec les romans Au service secret de Marie Antoinette de Frédéric Lenormand. On y croise pourtant la future couturière de Marie Antoinette ainsi que Léonard Autié et Marie-Jeanne Bécu alias Madame Du Barry.

Ne cherchez pas une quelconque once de réalisme. L’ensemble est traité à la façon manga. Léonard est un jeune et beau garçon au regard de braise et à l’immense chevelure brune. Les décors, les références à Paris et les costumes font parfaitement illusion.

Plutôt que des enquêtes, ce manga nous fait vivre l’ascension de Rose Bertin, petite couturière de province avec des rêves plein la tête et de l’ambition. Elle a un caractère bien trempé qui va la mener au sommet mais aussi au-devant des ennuis. On sent que l’histoire va basculer vers des intrigues de cours et des manigances.

Rose Bertin La couturière fatale est loin d’être déplaisant. C’est même une bonne surprise.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Rose Bertin La couturière fatale T1 – Le résumé de l’histoire

Découvrez le destin de la couturière de Marie-Antoinette.

1766, Abbeville. Rose Bertin est de loin la meilleure couturière de la ville. Ses robes fluides et confortables font sensation.

On loue ses concepts novateurs et sa dextérité hors normes. Mais la jeune femme aspire à mieux. Elle rêve de gloire, de Paris et de devenir la plus grande couturière de France !

La concurrence sera rude pour imposer son style face à sa rivale Marie-Jeanne Bécu, la modiste la plus influente de la capitale.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités