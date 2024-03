Conseil de lecture manga – Unamed Memory Tome 1

On a lu Unamed Memory. C’est un nouveau manga fantastique de Kuji Furumiya et Naoki Koshimizu édité chez Mana Books.

Unamed Memory est à l’origine un light novel. Il passe maintenant du côté du manga. C’est sans doute grâce à cela que ce récit un peu plus mature que les habituels manga qui se déroulent dans un univers fantastique.

Unamed Memory – Ce qu’on en pense

La trame de l’histoire est assez classique mais accrocheuse. L’histoire commence par une quête puis se poursuit par une demande en mariage pas tout à fait comme les autres. Oscar est un beau et valeureux prince. Il est victime d’une malédiction. La femme qui portera son enfant sera victime d’un sort tragique.

Il cherche une sorcière pour lui venir en aide. Lorsqu’il la trouve, elle lui dit qu’elle ne peut rien pour lui mais elle lui accorde un souhait. Il lui demande de l’épouser. Elle refuse mais en échange elle lui propose de rester un an à ses côtés pour trouver une solution. Ils partent tous les deux dans son royaume.

A partir de ce moment, l’histoire se transforme. Les secrets et les intrigues du palais prennent le dessus. On sent également une romance poindre à l’horizon mais cela reste très fugace.

Ce premier tome de Unamed Memory est léger et drôle. Les personnages sont entourés de mystères et la suite promet des révélations.

Unamed Memory Tome 1 – Le résumé de l’histoire

Et si la sorcière sauvait le prince ?

Il était une fois une sorcière solitaire, à la longévité exceptionnelle, mais aux pouvoirs dangereux…

Oscar, prince héritier du grand royaume de Farsas, se rend chez Tinasha, la sorcière la plus puissante du continent, pour lever une malédiction dont il est victime depuis sa jeunesse, qui l’empêche d’avoir des enfants. Lorsqu’il passe l’épreuve de la “Tour de la sorcière’, qui lui donne le droit à n’importe quel souhait, il demande alors la main de Tinasha !

