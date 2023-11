Conseils de lecture – 2 BD pleines d’actions avec des personnages terrifiants

Découvrez notre sélection de BD dans laquelle vous découvrirez une Blanche Neige très méchante et une bande de pirates assoiffés de richesses.

L’éditeur Black River nous gratifie de deux nouvelles BD qu’il ne vaut mieux pas lire avant de s’endormir. Blanche Neige Rouge Sang est un conte horrifique sanglant et Skull and Bones Savage Storm est une grande aventure de pirates tout aussi sanglante.

BD Blanche Neige Rouge Sang

Les deux auteurs à succès Neil Gaiman et Colleen Doran revisitent l’histoire de Blanche Neige. Le conte de fée se transforme en conte horrifique. Blanche neige est loin d’être innocente. Avec ses lèvres rouges et sa peau immaculée, elle terrorise la soi-disant méchante reine.

Tel un vampire, Blanche Neige a le goût du sang. L’auteur donne une explication originale à la pâleur de Blanche Beige.

Cette histoire sombre de Neil Gaiman a été publiée pour la première fois sous la forme d’une nouvelle en 1994. Elle est ici magnifiquement illustrée par Colleen Doran. Ses dessins très oniriques rendent encore plus terrifiant ce conte sanglant.

Cette BD est digne d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe.

De quoi parle Blanche Neige Rouge Sang

Une reine pas si méchante est terrifiée par sa monstrueuse belle-fille et est déterminée à repousser cette créature et à sauver son royaume d’un monde où on ne vit pas si heureux que ça à la fin.

Blanche-Neige est une icône de contes de fées classiques, en partie grâce à Walt Disney, son apparence est inoubliable : cheveux noir de jais, lèvres rouge foncé, peau immaculée et blanche comme neige.

BD Skull and Bones, Savage Storm

Ce titre ne vous est peut-être pas inconnu surtout si vous êtes un gamer. Skull and Bones, Savage Storm est une histoire inspirée du prochain jeu vidéo d’Ubisoft. Sans cesse repoussé, vous allez pouvoir vous immerger dans l’univers des pirates en attendant sa sortie. On parle maintenant de début 2024.

Dans le jeu, il faut faire ses preuves pour gravir les échelons jusqu’au sommet. Rivalité, batailles, affrontements sanglants cette aventure est épique. Ces pirates sont sans foi ni loi et ils sont prêts à tout pour s’emparer de richesses sur les mers comme sur la terre.

Les pirates ont tous l’air plus féroces et impitoyables les uns que les autres. Jack Sparrow fait pâle figure à côté d’eux. Skull and Bones, Savage Storm est une histoire palpitante graphiquement splendide qui donne envie de jouer au jeu vidéo.

De quoi parle Skull and Bones, Savage Storm

Un navire marchand en haute mer est pris à d’assaut par une bande de terribles pirates, mais l’affrontement est interrompu par un typhon dévastateur. Lorsque la tempête s’abat, elle laisse les deux factions coincées sur une île perdue dans l’océan Indien. Ils vont devoir s’allier pour survivre.

