Conseils de lecture – 3 BD qui vont vous donner des sueurs froides

Si vous êtes en manque de sensations fortes, nous vous avons préparé une sélection de 3 BD originales décalées, à ne surtout pas lire dans le noir.

Grim (Huginn & Muninn), Earth Divers, Assassin’s Creed Sujet 4 tous deux chez Black River), nous vous avons dégotté trois pépites qui vont vous faire frémir.

Grim Tome 2

Auteurs : Stephane Philips, Flaviaono, Rico Renzi

La suite des aventures de Jessica est encore plus grandiose que le tome 1. Cette faucheuse d’âme amnésique et rebelle va découvrir qui elle est vraiment et quelle est sa destinée. La BD nous fait voyager dans l’au-delà.

La grande faucheuse a disparu et plus personne ne passe de vie à trépas. C’est l’émeute au royaume des morts. Jessica est-elle la responsable ?

Grim est toujours aussi déjanté et sanglant. Les personnages sont charismatiques, décalés et les dessins splendides. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. On adore toujours autant.

Suivez ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 2.

Cliquez sur ce lien pour le tome 1.

Earthdivers – À mort, Christophe Colomb !

Auteurs : Stephen Graham Jones, Davide Gianfelice

Il ne faut pas se fier au titre de cette BD. Earthdivers – À mort, Christophe Colomb ! est une histoire de science-fiction et de voyage dans le temps. Earthdivers démarre dans un monde dystopique où les ressources de la planète sont épuisées. En 2112, les rivières se sont asséchées, les océans sont montés provoquant l’effondrement de la société.

Un petit groupe d’amérindiens a réussi à survivre. Ils ont découvert un portail temporel. Ils décident de l’emprunter pour aller tuer Christophe Colomb en 1492, celui par qui tout a commencé.

Earthdivers sort complétement des sentiers battus en mélangeant divers univers comme la SF, l’histoire, la critique social et politique. Cela donne une BD dense et captivante qui va à toute vitesse.

C’est beau, violent et on ressent toute l’énergie du désespoir des personnages. Earthdivers est une vraie pépite.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Assassin’s Creed Sujet 4

Auteurs : Cameron Stewart, Kerschl

On ne présente plus le jeu Assassin’s Creed mais l’univers s’étend au-delà notamment avec les comics. Ils enrichissent l’histoire de cette société secrète à l’image de la BD Sujet 4.

Elle rassemble deux histoires parues aux Etats-Unis avec le personnage de Daniel Cross. Au bord de la folie, il revit les aventures son arrière grand-père membres de l’ordre des assassins à la fin du XIXeme siècle en Russie.

Cette histoire met en avant un personnage fort et torturé au cœur d’événements historiques majeurs. Le scénario est plein de rebondissements et joue avec les différentes époques.

L’ensemble est rythmé avec une mise en image et des couleurs splendides. On retrouve l’atmosphère et l’ambiance d’Assassin’s Creed mais avec un côté beaucoup plus sombre et violent.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

