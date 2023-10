Conseils de lecture – 3 BD variées et magistrales pour tous les goûts

Découvrez notre sélection de BD à lire sans modération. Western, enquêtes inédites de la famille Holmes ou voyages dans l’horreur faites votre choix.

Vous ne savez pas quoi lire ? Western, horreur et mystères, nous vous avons préparé un trio de BD captivantes dans des styles et des genres différents.

Golden West

Editeur : Casterman

Auteurs : Christian Rossi

Attention chef d’œuvre. Golden West est la nouvelle BD de Christian Rossi. Cette grande fresque suit le parcours d’un jeune indien banni de sa tribu. Confronté à la vie en solitaire dans ce milieu hostile, Woan va croiser la route de Geronimo. Le guerrier va le prendre sous son aile.

Coincés entre les Mexicains et les tuniques bleues, cette histoire nous fait vivre la disparition inéluctable des Apaches à travers ses yeux.

Cette chevauchée haletante dans l’Ouest sauvage américain est aussi captivante que belle. Les dessins nous transportent littéralement dans les grands espaces. Golden West est une BD grand spectacle de 168 pages pleine d’action et de sagesse.

Christian Rossi nous en met plein les yeux et le cœur.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé :

Banni de son peuple pour conjurer une malédiction, le novice apache Woan doit apprendre à survivre. Après avoir affronté, seul, à la frontière nord-ouest du Mexique, les épreuves des éléments naturels et des passions humaines, le jeune homme croise la route d’un guerrier dont les faits d’armes et la spiritualité ont marqué l’Histoire des Etats-Unis et la légende dorée de l’Ouest : Geronimo ! En nous faisant revivre l’ultime élan de résistance d’une civilisation en péril, Christian Rossi donne à lire son oeuvre la plus personnelle et la plus inspirée.

Out of Body Tome 1

Editeur : Black River

Auteurs : Peter Miligan, Inaki Miranda

L’éditeur nous gratifie d’une nouvelle pépite pleine de noirceur. Out of Body est un mélange de surnaturel, d’expériences de projection astrale et d’enquêtes fantomatiques. Le tout est bien sûr soupoudré d’une bonne dose d’horreur et de dessins effrayants.

Dorian Dray qui semble avoir perdu son portrait est aussi de la partie. C’est un cocktail assez intrigant et vous aurez du mal à lâcher cette histoire macabre parfaite pour halloween.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.



Résumé :

Un nouveau souffle dans l’horreur, mêlant surnaturel et mystère par le scénariste primé Peter Milligan (X-Force, X-Statix, Constantine, Shade) et le dessinateur Inaki Miranda (We live, Harley Quinn) ! Dan Collins se réveille paralysé à l’hôpital et apprend qu’il a été attaqué et laissé pour mort.

Il se trouve maintenant dans un état végétatif permanent, et est maintenu en vie grâce à des machines. Il ne peut ni bouger ni communiquer, mais d’une manière ou d’une autre, il doit découvrir qui voulait sa mort.

Enola Holmes – Le Jeu dangereux de Mycroft

Editeur : Black River

Auteurs : Nancy Springer, Mickey George, Giorgia Sposito

La sœur de Sherlock et Mycroft reprend du service en attendant le troisième opus des aventures de la pétillante détective qui n’a rien à envier à ses deux frères. Nancy Springer la créatrice du personnage a écrit cette histoire originale pour qu’elle soit adaptée en comics.

Cette enquête prend place entre le premier film sorti en 2020 sur Netflix et le deuxième diffusé en 2022. Cette nouvelle aventure reflète parfaitement les romans et les films. Elle est pleine de rebondissements, d’action et d’humour.

La dessinatrice Giorgia Sposito a capté à merveille l’essence d’Enola Holmes qui reprend les traits de Millie Bobby Brown. C’est moins flagrant pour Henry Cavill.

Enola Holmes – Le Jeu dangereux de Mycroft est parfait pour patienter avant la sortie du troisième opus sur Netflix en 2024.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé :

Enola Holmes tente de démêler les secrets qui entourent l’enlèvement de son frère Mycroft par un groupe d’anarchistes. Avec l’aide de Lord Tewkesbury et d’un jeune garçon des rues nommé Shag, elle garde espoir de le retrouver sain et sauf mais aussi de récupérer un objet précieux qu’il lui a pris…

Alors qu’elle tente de déjouer l’infâme complot du groupuscule, elle découvre la vérité derrière la disparition de son frère et démêle une toile de mystères qui l’entraîne dans les bas-fonds de Londres !

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités