Conseils de lecture – 3 romans pour ados à lire sur la plage pendant les vacances

Voici une sélection de 3 romans à lire au frais pendant l’été. Ces lectures vont ravir les ados à partir de 14 ans.

Nous avons sélectionné : Belle, de Robin McKinley (Pocket). Witch and God T1 : Ella la promise, de Liv Stone (BMR). Instructions for Dancing, de Nicola Yoon (Bayard). Malgré le titre des deux derniers livres ils sont en français.

Belle

Résumé



Belle ne l’est pas, belle ; la grâce et la charme sont allés à ses deux sœurs. Son prénom, elle le doit à son esprit et à l’ironie de la vie. Mais peu lui importe, elle fuit les mondanités et n’à que faire des robes élégantes.

Elle leur préfère les vieux livres et les longues cavalcades. L’atout de Belle, c’est son fort caractère, qui lui sera bien utiles. Car son père est ruiné. Bientôt, ils partent pour le Nord, cette étrange contrée où vivent lutins, sorciers et dragons. Et là-bas, la Bête se cache…

Pourquoi le lire

Belle est une réécriture du conte de la Belle et la Bête. Le roman a été publié à la fin des années 1970 aux États-Unis, et force est de constater que le style d’écriture de Robin McKinley est agréable à lire encore aujourd’hui – qui plus est, parfaitement adapté au côté « conte de fées ».

Le récit est simple et prend son temps (même un peu trop, sauf sur la fin qui elle… semble trop rapide).

L’histoire est ponctuée de quelques rebondissements, certes, mais est essentiellement très douce. Une jolie lecture dans un petit format, parfait pour être transporté partout cet été.

Witch and God T1 : Ella la promise

Résumé

Ella est une jeune sorcière sans dons, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains, où elle suit des cours à l’Université de Springfall. Cette année encore, elle va assister aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière : les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté.



Ella est outrée d’apprendre que sa sœur Méroé est la sorcière désignée pour cette union, et encore plus lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié : son petit-fils Deimos, dieu de la Terreur. Froid et arrogant, ce dernier a la forme terrible et noire de la nuit. Ella ne peut pas y croire : hors de question que sa sœur épouse l’incarnation même de la Terreur !

Mais Deimos bouleverse les négociations en refusant la fiancée qui lui est imposée. Il désigne lui-même la promise qu’il a choisie : la sorcière sans dons auquel personne ne s’attendait, Ella.

Pourquoi le lire

La réédition offre des couvertures beaucoup moins « tape-à l’œil », ce qui en fait l’occasion idéale pour découvrir les romans de Liv Stone (si vous aviez besoin d’une excuse).

L’univers, contemporain, mélange plutôt habilement sorcellerie et mythologie grecque. Histoires de vengeance, secrets de famille, découverte de soi… : voici quelques uns des thèmes à retrouver dans le premier Witch and God.

Le récit comprend son lot de rebondissements et les personnages sont suffisamment développés pour qu’on aie envie d’en savoir plus. Ca tombe bien, c’est une trilogie (dont le tome 3 sortira mi septembre) !

Instructions for Dancing

Résumé

Depuis que son père a trompé sa mère, Evie est sûre d’une chose : les histoires d’amour ne durent jamais. Et elle a de bonnes raisons de le croire : dès qu’elle voit un couple s’embrasser, Evie a une étrange vision et devient le témoin invisible de son histoire, de la rencontre vibrante… à la rupture fracassante.

Lorsqu’elle se rend au studio de danse La Brea, elle fait la connaissance de X, un jeune homme aussi agaçant qu’il est beau et fascinant. Mais lorsqu’ils se retrouvent partenaires pour un concours de danse de salon, Evie en vient à se demander si l’amour ne mériterait finalement pas qu’on prenne tous les risques…

Pourquoi le lire

Après Everything Everything et The Sun is Also a Star, Nicola Yoon revient avec une nouvelle histoire, d’amour.

On y parle d’amour certes, mais aussi d’amitié, de passions, de découverte de soi (ou redécouverte).

L’intrigue donne un « petit plus » par rapport au scénario : pourquoi Evie a-t-elle des visions ? Un couple est-il forcément destiné à la séparation ? Sans pour autant être le titre de l’année, on passe un agréable moment avec Evie.

Les chapitres sont courts, ce qui aide à s’immerger dans la lecture. Un roman qui vous fera passer du rire aux larmes sur les plus belles plages cet été !

