Conseils de lecture - 4 BD très différentes à lire et à savourer cet été - IDBOOX

The Plot T1 par Joshua Hixson, Tim Daniel et Michael Moreci (HiComics)

A propos de la BD

Après le meurtre brutal de son frère et de sa belle-sœur, Chase Blaine récupère la garde de ses deux neveux MacKenzie et Zach, qu’il connaît à peine. Ensemble, ils partent vivre dans sa maison d’enfance, pensant y trouver le foyer idéal pour se reconstruire. Mais l’antique demeure familiale et les marais qui l’entourent recèlent de sombres secrets qui ne demandent qu’à les engloutir…

Ce qu’on en pense

Dans ce premier tome, le comics The Plot nous plonge au cœur d’une étrange ville qui semble soumise à une malédiction autour de la famille Blaine. Posant les bases des relations inter-personnages et des différents mystères qui entourent la famille et la ville, on est curieux de découvrir la suite de l’aventure et jusqu’où ce récit quelque peu horrifique nous amènera.

Shanghai Red par Christopher Sebela, Joshua Hixson et Hassan Otsmane-Elhaou (HiComics)

A propos de la BD

XIXe siècle, Portland, Oregon. Red n’a jamais eu peur de travailler dur. Depuis l’enfance, elle endosse les responsabilités et l’apparence d’un homme pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais le plus cruel restait à venir : droguée et kidnappée, elle est enrôlée de force sur un navire en partance pour Shanghai, comme tant d’autres à cette époque. Des années de servitude en mer qui se soldent par une rébellion sanglante, et le désir implacable de se venger de ceux qui l’ont arrachée à sa famille.

De retour à Portland, Red n’a qu’une obsession : retrouver les siens et traquer les hommes qui l’ont vendue. Des bas-fonds de la ville et ses souterrains secrets à la corruption des hautes sphères, Red fait couler le sang, dans une quête de vengeance et d’identité qui la changera à jamais.

Ce qu’on en pense

Dans sa quête de vengeance, Red n’aura aucun souci à massacrer tout l’équipage d’un bateau duquel elle était esclave pendant des années pour pouvoir retourner sur sa terre d’origine et tuer ceux qui l’ont livrée à la base.

Mettant de côté son identité et son genre d’origine, Molly va incarner Jack, un homme qui pourra mieux se défendre dans la société sexiste de l’époque. Un récit intéressant proposé ici pour les amateurs de comics sombres avec un lot de personnages féminins forts.

Le troisième œil T1 par Olivier Ledroit (Glénat)

A propos de la BD

Paris, de nos jours. Mickaël a le don de synesthésie : il est capable de voir les sons. Son cerveau interprète la musique, il la matérialise sous ses yeux, et les notes et les vibrations prennent ainsi la forme de couleurs et de figures géométriques. Après une soirée de trip pendant laquelle il s’amuse à repousser les limites de sa perception à l’aide de THC, il ouvre par hasard la porte d’un nouvel état de conscience. Son troisième œil s’est révélé. Autour de lui-même autant que de tous les êtres vivants, il perçoit les contours d’auras aux apparences multiples.

Instinctivement, il comprend que ces ectoplasmes colorés aux formes improbables traduisent les pensées, les émotions et l’état de santé des personnes qu’ils entourent. Cette dimension nouvelle pour ses sens grise et fascine Mickaël. La réalité s’ouvre à un nombre infini de possibilités métaphysiques inédites. C’est comme si la magie existait…

Bientôt toutefois, la rêverie prend fin. Mickaël réalise que parmi cette faune de phasmes étranges et indifférents, on rencontre aussi des êtres malveillants : des démons, prenant la forme de parasites immondes qui possèdent les gens mal intentionnés. Ils en ont après sa vie et s’il veut se défendre, Mickaël va devoir exploiter son nouveau pouvoir. Ainsi débute sa formation de « Veilleur du Crépuscule » …

Ce qu’on en pense

Cette BD est indéniablement très jolie et riche en couleurs. On va plonger dans un délire mystique tête baissée pour découvrir une nouvelle facette de Paris. Ce premier tome nous présente Mickaël dans son initiation avant qu’il ne dépasse son maître et devienne le prochain « veilleur du crépuscule ».

Curieux de découvrir la suite de l’histoire proposée pour laquelle je vous invite à jeter un œil.

La sève par Chéri (Glénat)

A propos de la BD

Alors que Charlène se rend chez son amie Cathy pour prendre le thé, elle la surprend en pleine séance de plaisir solitaire. Irrésistiblement attirée par la scène, elle s’approche et découvre que cette coquine est même une véritable femme fontaine.

Mieux : que sa « sève » possède des propriétés étonnantes. En la goûtant, Charlène se retrouve littéralement plongée dans un éden de plaisir. Elle en devient même vite accro !

Or ça tombe bien, Cathy n’arrive plus à s’arrêter, produisant des flots de ce merveilleux nectar, offrant la promesse de plaisirs ininterrompus.

Ce qu’on en pense

Nouveau récit érotique de la collection Porn’Pop pilotée par Céline Tran (ex-Katsuni) pour Glénat, on nous propose une poignée d’histoires (parfois sans aucun texte) destinées à émoustiller le lecteur.

Je retiendrai pour ma part 2 histoires du lot : celle de la boulangerie avec une recette de pâte à pain très originale et celle du voyage en avion avec un service pour les passagers que je n’ai jamais vu jusqu’à présent durant mes vols…

