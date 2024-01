Conseils de lecture – 4 BD variées et de qualité pour les ados et plus si affinité

Le Festival d’Angoulême est en cours et nous vous avons préparé une sélection de BD sympas pour passer un bon moment de lecture.

Ces BD sont destinées aux ados et aux grands enfants. Evadez-vous et laissez-vous tenter par l’aventure. Découvrez des mondes engloutis, sauvez la planète ou partez à la découverte des secrets des animaux.

Mauvais Monstre T2

Auteur : Enzo Berkati

Nous retrouvons avec délice Eloise et son mauvais monstre dans la suite de ses aventures. Dans ce tome 2 de Mauvais Monstre (Glénat), ils sont poursuivis par la police secrète. Ce qui ressemblait au départ à une mauvaise blague va se transformer en cavale pour leur survie. Le ton est de nouveau aussi drôle et percutant.

Le scénario s’intéresse toujours aux considérations des jeunes avec le rapport à l’image ou le regard des autres avec un virage vers le polar. L’action prend plus de place. Les deux enquêteurs ressemblent beaucoup à Mulder et Scully dans X-Files mais ça ne parlera pas aux ados.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le Tome 2.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Tome 1.

Le résumé

Depuis les incidents créés par Victor, Éloïse cherche à en savoir plus sur les mauvais monstres. À la recherche d’un mystérieux écrivain qui pourrait lui révéler des informations utiles sur ces créatures maléfiques, elle va faire la rencontre d’un autre détenteur de mauvais monstre un peu spécial…

Combien sont-ils dans ce cas ? Et est-il vrai qu’on les élimine en secret pour préserver la Société ? Car dans le même temps, deux enquêteurs d’un bureau secret enquêtent sur Éloïse et ses liens avec Victor.

Qui sait ce qu’il adviendra d’elle s’ils découvrent qu’elle possède, elle aussi, un mauvais monstre ? À sa grande surprise, durant cette aventure qui va bientôt prendre des allures de cavale sauvage, Éloïse pourra compter sur une amitié… plutôt inattendue.

Jeanne des embruns T1

Auteurs : Jean-Christophe Deveney, Valentin Varrel

Jeanne des embruns est une aventure épique en trois tomes qui puise ses racines dans le mythe de l’Atlantide et accessoirement de la Petite Sirène.

D’ailleurs, les dessins et les couleurs ont un côté très Disney.

On suit les périples de Jeanne des embruns (Glénat) intimement liée à la mer depuis sa plus tendre enfance. Elle découvre un jour l’existence de sirènes et d’un monde sous-marin.

Le choc des deux mondes ne va pas se dérouler sans heurt. Le scénario est plein de surprises et surtout il est loin d’être aussi fleur bleue qu’il y paraît. Il aborde des thèmes forts comme la disparition d’un proche, l’acceptation de la différence, les croyances ou la tolérance.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Le résumé

Jeanne des embruns est née un jour de tempête. Fille du marquis de Gabrini et de la marquise Hanne, son enfance est bercée par les vagues. C’est dans cette atmosphère maritime que grandit Jeanne qui sent qu’un lien particulier la relie à l’océan.

Lorsque sa mère meurt, la jeune fille se promet de poursuivre l’exploration du monde aquatique, jusqu’au jour où elle fait une rencontre des plus surprenantes. Est-ce bien une sirène qu’elle a entraperçue en plongeant dans les profondeurs ?

Mortesève T2 – Au rythme de Harpe

Auteur : Quentin Rigaud

Mortesève T2 – Au rythme de Harpe (Casterman) est une BD de SF. Elle aborde intelligemment le thème de l’écologie et de la préservation de la planète. Il y a même par moment des inspirations du film Avatar.

Le monde où gravite les protagonistes de l’histoire est régulé par des créatures gigantesques qui préservent le fragile équilibre de la vie. Le premier tome avait réussi à nous captiver avec un scénario construit et énigmatique.

Ce deuxième opus confirme notre première impression. Il apporte des réponses et nous fait découvrir plus en détail l’univers construit et très fouillé imaginé par Quentin Rigaud. La nature se rebelle et devient de plus en plus hostile aux hommes.

Cette lutte pour la survie est mise en lumière avec un style graphique très coloré qui sort des standards habituels.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter le Tome 2.

Suivez ce lien pour l’acheter le Tome 1.

Le résumé

Après la mort de Hang, la créature divine en charge de la fertilité, la nature réagit violemment et devient de plus en plus hostile aux êtres vivants qui l’habitent. Avine, et ce qu’il reste de l’ordre des gardiens de Hang, essaient de venir en aide aux réfugiés, repoussés toujours plus loin par une marée de sève toxique recouvrant peu à peu toutes les terres. L’étude des pouvoirs de cette matière pourrait être la clé de la survie des humains.

Les observations animalières de Rudyard Kipling

Auteurs : Louise Simonson, Martin POWELL, Blake A. HOENA, Sean TULIEN, Pedro RODRIGUEZ

Les observations animalières de Rudyard Kipling (Bamboo Ed.) est une BD qui fait partie de la collection Aventurier d’ailleurs. Elle regroupe des BD ouvertes sur le monde qui font découvrir d’autres cultures.

Comme son nom l’indique elle s’intéresse aux voyages du célèbre auteur Rudyard Kipling et ses rencontres avec les animaux.

Quatre scénaristes nous livrent quatre histoires désopilantes. On y apprend de façon décalée mais didactique pourquoi le léopard a des tâches ou pourquoi l’éléphant a une trompe. Les histoires sont très drôles et magnifiquement illustrées.

Les dessins s’inspirent des comics avec une mise en page dynamique et des très grandes cases.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

