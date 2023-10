Conseils de lecture – 5 mangas qui changent à découvrir

Faites le plein de mangas avec notre sélection riche et variée. Allez à la rencontre des sirènes, soignez des dinosaures ou partez à la chasse aux sorcières.

Evadez-vous avec notre sélection de cinq mangas qui sortent des sentiers battus. Plongez au fond des océans, participez à une lutte des classes futuriste, gérez un zoo rempli de dinosaures, chassez les sorcières ou aidez une adolescente avec un super pouvoir, faites votre choix.

Le Bateau Usine

Editeur : Vega Dupuis

Auteur : Shigemitsu Harada, Shinjiro

Le Bateau Usine est une nouvelle série entamée chez Vega Dupuis. Ce manga est l’adaptation graphique du livre éponyme de Kobayashi Takiji figure anti-capitaliste de l’entre deux guerres. Il décrit les conditions de vie horribles à bord d’un bateau pêchant le crabe entre le Japon et l’URSS.

Le manga reprend la même trame en le projetant dans le futur. Ce premier tome se concentre sur les maltraitances des ouvriers et des chasseurs de crabes.

Tortures, décapitations, humiliations et autres sévices, le scénariste a la main lourde. Les splendides dessins ne nous épargnent rien. Le message est le même que dans le livre original.

Le Bateau Usine parle avant tout de la lutte des opprimés contre le grand-capital avec en toile de fond le face à face entre communisme et capitalisme. Cela reste toujours d’actualité.

La transposition de cette histoire dans un monde futuriste fonctionne bien. Les océans ont disparu. Les crabes et autres animaux sont devenus géants. Ils se déplacent dans un courant aérien au-dessus des nuages.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé Bateau Usine

Une fois de plus, le bateau-usine part en quête de nourriture. Une fois de plus, l’angoisse étreint la population de marins devant embarquer pour une campagne de plusieurs mois sous l’autorité d’un capitaine sadique et cruel. Ils savent tous que tous ne reviendront pas, dévorés par une créature aquatique mutante, ou succombant sous les coups de fouet du capitaine. Mais dans ce futur post-apocalyptique, où l’eau a disparu, où les bateaux voguent dans les airs, où les crabes et les pingouins font la taille d’un éléphant, peu de choix s’offrent aux marins. Sinon peut-être celui de mener une révolution à bord !

Abyss Azure

Editeur : Vega Dupuis

Auteur : Akihito Tomi

Abyss Azure est un Seinen. Vous ne trouverez dans ce premier tome aucun combat ni même une goutte de sang. C’est une version revisitée de La Petite Sirène. Ce manga nous entraine dans les profondeurs des océans aux côtés de jolies sirènes.

Outre l’histoire d’amour qui pointe le bout de ses nageoires avec un humain, Abyss Azure ajoute la dimension « cité aquatique ». Nos deux héroïnes vivent au cœur d’une ville avec des règles particulières au milieu marin. Abyss Azure est un manga frais, léger et très agréable à lire.

La fin de ce tome 1 annonce un rapprochement entre les humains et les sirènes assez compliqué. La police des profondeurs veille.

Un mot sur les dessins. L’auteur nous offre sur les 25 premières pages un ballet aquatique avec des baleines hypnotisant.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.



Résumé Abyss Azure

Pendant de nombreux siècles, les ondins ont vécu dans les profondeurs de l’océan, à 4 000 mètres sous la surface, là où l’humanité ne pouvait pas les trouver. Cependant, la vie d’une sirène est bouleversée lorsque sa meilleure amie tombe amoureuse d’un humain. Car tout contact avec la surface est proscrit dans ce monde clos, et l’autre est forcément un danger, sinon une menace.

Dinosaurs Sanctuary

Editeur : Kazoku Michel Lafon

Auteur : Itaru Kinoshita

Dinosaurs Sanctuary est basé sur une idée originale. Imaginez un zoo classique mais avec des dinosaures. C’est Jurassic Park qui n’aurait pas mal tourné. Grâce à des manipulations génétiques, un professeur fait renaître des dinosaures.

Sa fille intègre le parc Dinoland en tant que soigneuse. Malheureusement, les dinosaures ne font plus recette et les visiteurs se font de plus en plus rares.

On suit le parcours de cette nouvelle recrue dans la vie de ce zoo pas comme les autres. Au lieu de s’occuper d’éléphants, de lions ou de girafes, elle doit prendre soin de Giganotosaure, de Troodons ou de tricératops. Les problèmes sont d’une autre ampleur.

Dinosaurs Sanctuary est supervisé par Shin-Ichi Fujiwara. Il est maître de conférences à l’université de Nagoya. Il est spécialisé en anatomie fonctionnelle et en paléontologie des vertébrés. Les pages regorgent d’informations sérieuses sur les dinosaures.

Les chapitres sont également entrecoupés avec les dossiers du professeur Dinosaure qui nous éclairent sur le comportement de ces créatures. Excellent !

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.



Résumé Dinosaurs Sanctuary

En 1946, l’humanité fait une incroyable découverte : des spécimens de dinosaures ont survécu sur une île. Grâce à des manipulations génétiques, le professeur Suma réussit l’exploit de faire renaître de nombreuses espèces. Quelques années plus tard, sa fille, Suzume, intègre le parc Enoshima Dinoland en tant que soigneuse. Cependant, alors qu’elle pensait vivre un rêve, la réalité la rattrape. Le parc périclite, la curiosité pour les dinosaures s’est amoindrie et les visiteurs sont aux abonnés absents. Et entre ses connaissances théoriques et la pratique, le fossé est immense…

Les survivants d’Ormélion

Editeur : Shakka Casterman

Auteur : Gonba Shinkawa, Dai Chikamoto

L’histoire se déroule dans un univers de fantasy. Malédictions, sorcières et monstres sont de la partie. Ce premier tome sert d’introduction. On apprend à connaître tous les personnages.

On adore celui de la sorcière Kratiamina. Elle est totalement perdue dans le monde des humains où elle doit tout apprendre comme un enfant. Elle a en plus des accès de folie et on ne sait pas si elle est gentille ou méchante.

Ce personnage mystérieux fait toute la différence avec les autres récits de Fantasy. Cette sorcière accompagne l’éternel héros sans peur et sans reproche qui ne sait plus comment la traiter. Ce premier tome laisse présager une suite très intéressante.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé Les survivants d’Ormélio

De retour d’une longue chasse, Aglédios, fils du seigneur d’une colonie située dans les marches du royaume, retrouve son village décimé. Tout laisse entendre que la sorcière de la forêt interdite est responsable du massacre. Ivre de vengeance, Aglédios se lance à sa recherche. Mais au lendemain de la tragédie, que commande l’urgence ? Châtier ceux qu’on tient pour coupables et rendre justice aux morts, ou rebâtir et aider les survivants ?

Blank Space

Editeur : Shakka Casterman

Auteur : Kon Kumaruka

Blank Space est une chronique adolescente qui puise dans le registre fantastique. Shoko et Sui sont deux lycéennes ordinaires sauf que l’une d’entre elle a un pouvoir extraordinaire. Sui peut matérialiser tout ce qui lui passe par la tête mais elle seule peut voir ses créations.

La situation dégénère rapidement quand d’autres élèves commencent à la harceler. Blank Space est une fable inventive qui aborde les questionnements et les doutes des adolescents.

Les dessins très épurés donnent une ambiance particulière à l’histoire. Ils donnent un petit côté intimiste en laissant transparaître les émotions de Shoko et Sui. Blank Space est une série courte en trois tomes et on attend de voir comment Sui va réussir à gérer ses pouvoirs.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé Blank Space

Pensez à une chose, n’importe laquelle. Vous avez le don de la faire apparaître ici et maintenant. Qu’est-ce qui vous traverse l’esprit en premier ? Deux lycéennes, l’exubérante et étourdie Shoko, et la discrète et brillante Sui, se lient d’amitié. Sui cache un secret : elle a la capacité de matérialiser toutes les choses qui lui passent par la tête.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités