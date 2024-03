Conseils de lecture – Le secret de Van Gogh, Charlotte chérie, Le photographe des disparus

Nous avons lu trois romans qui pourraient vous passionner pour vous évader et découvrir de nouveaux horizons.

Notre choix s’est porté sur : Le Secret de Van Gogh d’Éric Mercier (La Martinière). Le Photographe des Disparus de Caroline Scott (L’Archipel). Charlotte Chérie de Sandrine Lucchini (Black Lab).

Le secret de Van Gogh

A propos du livre



Plus d’un siècle après sa mort, la malédiction de Van Gogh continue de hanter le monde de l’art…

Au point de pousser certains au meurtre ?

Un puissant homme d’affaire est retrouvé sauvagement assassiné chez lui, l’oreille arrachée. Un tableau lui a également été dérobé : une œuvre inestimable qu’auraient peinte Vincent Van Gogh et Paul Gauguin, alors qu’ils vivaient ensemble à Arles en 1888. Leur cohabitation s’était terminée violemment et Van Gogh, resté seul, s’était tranché l’oreille. Se pourrait-il que ces événements soient liés ? Le commandant Vicaux, de la Brigade criminelle de Paris, est saisi de l’affaire. Avec Anne, sa compagne historienne de l’art, ils se retrouvent bientôt pris dans un jeu de piste tortueux au dénouement inattendu.

Pourquoi le lire ?

À la rédaction, nous aimons l’art et les polars. C’est donc le parfait cocktail pour une lecture palpitante et passionnante ! Éric Mercier mène de main de maître cette histoire étonnante, attachante et inédite ! Le Secret de Van Gogh est un excellent moment de lecture, un jeu de piste qui vous emmènera loin dans les œuvres de Van Gogh et Gauguin !

Charlotte chérie

A propos du livre

Paris. Une jeune femme disparaît sans laisser de trace. Un corps atrocement mutilé est retrouvé au petit matin sur un chantier du côté de la place Pereire.

Le capitaine Hippolyte Lebon, fraîchement arrivé de Marseille, et la jeune brigadière Alice Lecoeur se lancent dans la traque de ce qui est rapidement identifié comme un groupuscule masculiniste. Sur Internet et dans la ville, ces incels (célibataires involontaires) semblent bien décidés à s’en prendre aux femmes de façon extrêmement violente. Une véritable course contre la montre s’engage pour faire cesser cette folie.



Pourquoi le lire ?

C’est un roman d’actualité sur les questions de genre et sur les violences faites aux femmes.

L’autrice maîtrise le sujet. Malgré quelques longueurs, elle propose un polar bien ficelé, glaçant, qui nous promène habilement.

Sandrine Lucchini est invitée aux Quais du Polar du 5 au 7 avril, ce sera l’occasion pour elle de partager ses inspirations avec les fans du genre !

Le photographe des disparus

A propos du livre

Lancashire, 1921. Francis, le mari d’Emily, n’est jamais revenu de la Grande Guerre. Comme tant de soldats, il est porté disparu, présumé mort. Malgré ses recherches, la jeune femme ignore ce qui lui est arrivé. Aussi l’espoir renaît-il lorsqu’elle reçoit la photo d’un homme qui lui ressemble à s’y méprendre.

Harry, le frère de Francis, arpente depuis la fin du conflit les champs de bataille du Nord de la France et de la Flandre. Il photographie les tombes de ceux qui sont tombés au combat, aidant ainsi leurs proches à faire leur deuil. Mais lui n’a toujours pas réussi à trouver la sépulture de son frère.

Leur quête commune rapproche Emily et Harry, qui s’étaient éloignés au fil des années. Et tous deux se retrouvent animés de sentiments complexes, envers Francis, l’un envers l’autre…

Hymne à ceux qui ne sont pas rentrés, ce premier roman inspiré de faits réels rend hommage à ceux qui ont survécu et ont eu tant de mal à reprendre le cours de leur vie.

Pourquoi le lire ?

Un deuil impossible, beaucoup d’amour, une histoire tirée de faits réels qui ne laissera personne insensible. Sans mièvrerie, Caroline Scott nous plonge dans l’émotion et nous fait toucher du doigt ce que peut être le grand amour.

Bien que le roman se passe après la guerre de 14-18, il a un je ne sais quoi d’actuel : séquelles de la guerre, incompréhension d’un monde sans pitié, le tout centré sur l’humain. L’autrice, disciple de Maggie O’Farrell, sait définitivement nous émouvoir !

