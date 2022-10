Dandadan – Original et déjanté, le manga à lire absolument

Dandadan est un phénomène au Japon depuis son lancement en avril 2021 et il a de grandes chances de le devenir aussi en France. Ce manga est-il vraiment si exceptionnel ?

Dandadan est un manga édité en France chez Crunchyroll, ex Kazé. Dandadan est un vrai OVNI par son sujet et la façon dont il est traité par son auteur Yukinobu Tatsu.

Il ne se prend pas du tout mais alors pas du tout au sérieux. On ne sait jamais où va nous emmener l’auteur. Il faut dire qu’il n’a vraiment pas de limite dans ses délires. Il peut aller très loin pour nous surprendre. L’humour est un peu potache mais c’est toujours très drôle.

L’histoire est un mélange original de chasse aux aliens et aux esprits sur fond de romance. Ca peut paraître lourd au premier abord mais le scénario est véritablement explosif. Dandadan est très prenant et on a du mal à lâcher le livre avant de l’avoir fini.

Dandadan – De quoi ça parle ?

Voici un résumé du premier tome. Momo Ayase croit aux esprits et au surnaturel. Ken Takakura croit dur comme fer aux aliens. Ils vont se croiser un jour dans leur lycée. Incapables de se convaincre l’un l’autre, ils se lancent un défi.

Momo doit aller dans un lieu où des extra-terrestres sont censés errer et de son côté Ken doit explorer un tunnel hanté. Ils vont faire des rencontres auxquelles ils ne s’attendaient pas. Elles changeront à tout jamais leur vie.

Un scénario complétement fou

Ce pitch peut sembler très sage mais si on vous dit que Ken est envouté par Mémé-Turbo un esprit maléfique qui lui confisque se bijoux de famille ça change tout. Maintenant vous savez à peu près à quoi vous attendre.

Nos deux héros, réussiront ils à se débarrasser de Mémé-Turbo et à récupérer l’appareil génital de Ken ? Pour le savoir vous devrez lire le Tome 2. Les deux volumes sont indissociables. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises et cette histoire est loin d’être terminée.

Dandadan est complétement barré et on adore.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le Tome 1 de Dandadan.

Cliquez sur ce lien ou ce lien pour acheter le Tome 2 de Dandadan.

Suivez ce lien ou ce lien pour le Tome 3.