Des idées BD à offrir pour Noël

Nous avons sélectionné quelques bandes dessinées qui peuvent trouver leur place sous le sapin.

Voici les récits d’automne qui nous ont marqués : « Les Royaumes Muets », de Séverine Gauthier et Jérémie Almanza (Oxymore), « Le Dernier jour de Howard Phillips Lovecraft », de Jakur Rebelka et Romuald Giulivo (404 Comics), « Poison Ivy : Cycle vertueux », de G. Willow Wilson et Marcio Takara (Urban Comics).

Les Royaumes Muets

A offrir si la personne aime : les contes gothiques, l’atmosphère victorienne / burtonienne, les récits d’aventure.

Résumé

Charles et Théophile sont collecteurs de soupirs. Car il y a une vie après la mort et le dernier soupir est le prix pour y accéder. S’il n’est pas collecté, le défunt se retrouve condamné à l’errance…

De son côté, Perséphone a rencontré la mort l’année de ses douze ans, un jeudi, à 23h52. C’était le jour de la veillée funèbre de son voisin, Victor Columbaria. Mais Charles et Théophile sont en retard et n’ont pas pu collecter le dernier soupir de Victor. Aussi, Perséphone n’hésite pas à franchir la porte du monde d’après la mort pour partir à la recherche du dernier soupir de Victor… Mais pourquoi peut-elle voir les morts ? Et pourra-t-elle revenir dans le monde des vivants ?

Le Dernier jour de Howard Phillips Lovecraft

A offrir si la personne aime : Lovecraft, les univers graphiques sombres et captivants, les mangas de Gou Tanabe (Ki-oon).

Résumé

Pièce de théâtre sous forme de dialogues intérieurs, Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft revisite les contrées imaginaires de l’auteur, les souvenirs de l’homme, ses colères et ses zones d’ombre. On y suit le dernier voyage d’un homme complexe et torturé faisant face à ses choix, ses errances et ses renoncements, persuadé que seule une nuit éternelle réconfortante attend les hommes au moment de leur mort. Mais un auteur n’est-il pas par essence immortel grâce à ses récits dont nous sommes les dépositaires ?

Poison Ivy : Cycle vertueux

A offrir si la personne aime : DC, l’univers de Gotham City et Batman, les récits catastrophes, les personnages en demi-teinte.

Résumé

Pamela Isley a été beaucoup de choses dans sa vie. Une super-vilaine, une scientifique, une activiste, une reine et… une morte. Dans un nouveau corps, et animée d’un objectif radical, Ivy quitte Gotham et celle qui l’y retenait pour entreprendre la plus grande mission de sa vie, un cadeau qui guérira enfin les maux de notre planète : l’extinction de l’humanité.

Pour des cadeaux à petits prix, l’éditeur Panini a récemment sorti plusieurs collections en « soft cover » sur les personnages emblématiques de Marvel et de son multiverse, des Avengers (lire l’article), et même de Star Wars (lire l’article) qui feront sans nul doute des heureux !

