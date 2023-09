Six Comics pour redécouvrir l’évolution des Avengers sur 60 ans 

Panini Comics poursuit son exploration de l’univers des super-héros Marvel avec une nouvelle collection de comics à prix réduit. Elle est consacrée aux Avengers.

Ils fêtent leur soixantième anniversaire. Pour l’occasion, l’éditeur retrace 60 ans d’histoire de ces mythiques super-héros à travers 6 albums. L’idée est assez géniale. On découvre l’évolution des Avengers à travers le temps et le regard de la société.

Le premier album est consacré aux années 1960. On y découvre la naissance des Avengers avec l’arrivée de Captain America. C’est très amusant de voir les costumes et l’apparence des super-héros à cette époque. Ils n’ont absolument rien à voir avec l’image qu’on a d’eux aujourd’hui. Loki ressemble à un vieux vampire en pyjama.

Le tome 2 se concentre sur les années 1970 et introduit les personnages de Wanda, alias la Sorcière rouge et de Vif-Argent. Le tome 3 est un double album. Il nous propulse dans les années 1980. Captain America est la vedette. Il a toujours de petites ailettes sur son casque.

Avengers – Des super-héros qui traversent les époques

Dans les années 90, la mode est aux robots humanoïdes au cinéma. Ultron est le super-vilain parfait pour faire vaciller les Avengers. On constate un changement radical du dessin avec des découpages plus spectaculaires, une action plus dynamique et des super-héros modernisés.

Dans les années 2000, les histoires deviennent plus sombres et plus violentes avec des super-héros torturés et désavoués. C’est aussi la naissance des Dark Avengers.

Le Tome 6 s’intéresse aux années 2010. Les Avengers ne sont plus assez puissants pour faire face aux menaces qui les attendent. Ils doivent recruter au-delà des frontières terrestres.



