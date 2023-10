Deux livres pour découvrir autrement le Studio Ghibli et l’Anime japonais

Nous vous proposons de découvrir une sélection de 2 livres pour tout savoir sur le Studio Ghibli et les animés japonais.

Le Guide de l’animation japonaise 1958 – 1969

Auteur : Andréa Baricordi

Ynnis nous propose un ouvrage très intéressant qui retrace l’évolution de l’anime japonais aux premières heures de cette industrie. L’auteur Andréa Baricordi se penche à la période entre 1958 à 1969. Il décortique année après année les dessins animés et les moments marquants du secteur.

On découvre ainsi la première série TV en couleur ou le premier animé destiné aux filles. C’est Toei qui a l’idée en 1966 de combler ce vide avec l’animé Sally la petite Sorcière.

Autre point intéressant, les animés sont replacés et expliqués dans le contexte géopolitique et sociologique de chaque époque. La production est très influencée et orientée par le monde qui nous entoure.

Le monde du Studio Ghibli

Auteur : Michael Leader, Jake Cunninggham

404 Editions sort un nouveau guide sur le Studio Ghibli. Le Monde du Studio Ghibli est un guide à destination des jeunes cinéphiles. Les auteurs de ce guide non officiel proposent une approche nouvelle des films du Studio Ghibli.

Ils n’abordent pas les films séparément. Ils les introduisent par thèmes : héros et héroïnes, créatures, nature, nourriture, etc. Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, les enfants se familiarisent avec les personnages découvrent de façon ludique les scènes avec de la nourriture ou des moyens de transports et autres.

Les chapitres sont également entrecoupés de tutos pour préparer des Ramen, réaliser un cosplay ou apprendre à dessiner.

