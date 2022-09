Face au Soleil – Le catalogue officiel de l’exposition

Face au Soleil – Un astre dans les arts est la nouvelle exposition du musée Marmottan Monet.

Ce rendez-vous est l’occasion de célébrer le 150e anniversaire de la célébrissime toile de Claude Monet : Impression, soleil Levant.



L’exposition Face au soleil met à l’honneur cette merveille de la peinture et prend le parti de d’explorer la représentation du Soleil dans les arts de l’antiquité à nos jours.

Le soleil symbole de puissance, de beauté, de pouvoir mais aussi de joie et de bien-être a toujours fasciné les hommes et nourri l’inspiration des artistes. C’est cela est plus encore qui est mis en lumière dans cette expo.



Albrecht Dürer. Luca Giordano. Pierre-Paul Rubens. Claude Gellée dit « Le Lorrain ». Joseph Vernet. Mallord William Turner. Gaspar David Friedrich. Gustave Courbet. Eugène Boudin. Camille Pissarro. Paul Signac. André Derain. Maurice Denis. Félix Vallotton. Laurits Tuxen. Edvard Munch. Otto Dix. Otto Freundlich. Sonia Delaunay. Vladimir Baranov-Rossiné. Joan Miró. Alexandre Calder. Otto Piene. Gérard Fromanger et Vicky Colombet sont quelques-uns des maîtres réunis pour célébrer le plus illustre lever de soleil de l’histoire de l’art.



Les éditions Hazan et le musée Marmottan publient le catalogue de l’exposition. Celle-ci se tient à Paris jusqu’au 29 janvier 2023. Bien que nous n’ayons pas eu le loisir de voir cette exposition, nous ne résistons pas à l’envie de vous parler du catalogue officiel publié par l’éditeur.



240 pages et 140 illustrations composent cet ouvrage à la mise en page lumineuse. Le catalogue : Face au Soleil permet de mesurer toute la richesse de l’exposition et d’aller plus loin grâce aux commentaires passionnants des contributeurs : E. Desmazières, M. Mathieu, M. Philip et bien d’autres…

Les photographies pleine page, la qualité du papier et la qualité des informations en font un must incontournable pour prolonger l’exposition ou tout simplement la découvrir sur papier glacé.

