Fashion Folklore – Le très beau catalogue de l’expo du MUCEM

Fashion Folklore – Costumes populaires et haute couture est à voir au MUCEM (Marseille) jusqu’au 6 novembre.

Pour compléter cette exposition passionnante, Gallimard et le musée publient le catalogue de l’exposition.

Ce très beau livre détaille par le menu le sujet. Il est enrichi d’entretiens avec de grands couturiers.

Il montre aussi les costumes traditionnels du musée et les met en regard avec des modèles haute-couture.

Faites une plongée inédite dans la mode avec l’exposition et/ ou le catalogue, les tenues les plus emblématiques du folklore international conversent avec les chefs-d’œuvre de Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy, Margiela … Ils sont 37 couturiers à participer de cette mise en lumière exceptionnelle.



Le catalogue contient plus de 120 illustrations. En 240 pages, le livre dirigé par Marie-Charlotte Calafat nous offre un voyage dans le temps incroyable avec une mise en perspective des créations populaires du 19e siècle à nos jours.

Vêtement d’apparat des civilisations anciennes, costumes régionaux, tissus et broderies, la richesse et la créativité des tenues du folklore ont beaucoup de choses à nous dire. De leurs côtés, les couturiers s’en inspirent au fil du temps.



Si vous aimez la mode, l’histoire et les voyages ne manquez ni l’expo Fashion Folklore ni le catalogue compagnon ! C’est un must have pour cet été.

A propos du livre Fashion Folklore

Depuis Paul Poiret, les créateurs ne cessent de convoquer les formes et les imaginaires attachés aux costumes traditionnels, écrivant ainsi une histoire croisée entre folklore et haute couture. Ce dialogue questionne le processus de création artistique et ses possibilités d’emprunts, formels et techniques, aux costumes populaires, à leurs coupes, leurs couleurs et leurs techniques artisanales.

