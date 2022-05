Gaudí le catalogue de l’exposition à la hauteur de l’architecte !

Nous vous parlions récemment de l’exposition Gaudí au musée d’Orsay jusqu’au 17 juillet.

Les éditions Hazan / Musée d’Orsay publient le catalogue compagnon de cette superbe rétrospective consacrée au plus étonnant des architectes (Lire notre reportage)

Antoni Gaudí (1852-1926) est un homme singulier et atypique qui continue de marquer les esprits. Qu’on soit amateur d’art ou simple curieux, on ne peut rester indifférent à ses folles constructions qui font de Barcelone une ville unique.



L’exposition rend hommage à l’homme et au parcours de l’architecte qui a su capter le faste de son époque sur ses œuvres.

Le catalogue simplement appelé Gaudí reprend le parcours de l’exposition et détaille par le menu la genèse de son travail et ses plus belles réalisations.

Pour agrémenter les textes, plus de 250 photos et illustrations sont disponibles. Photographies d’archives ou in situ, esquisses et plans, ce très beau livre s’attache à parler des plus emblématiques créations de Gaudí. Il invite aussi à des focus sur les sources d’inspiration de cet architecte génial.

