Exposition – Gaudí est au Musée d’Orsay

Si vous avez été à Barcelone, vous avez sans doute croisé un édifice signé Gaudi. Cet architecte visionnaire, a su transcender l’art de construire. Il a conçu un univers unique reconnaissable entre tous.

On lui doit plusieurs œuvres architecturales géniales comme : Le palais Güell, La Casa Mila, la Casa Vicens, et bien sûr la Sagrada Familia.

Inclassable Gaudí

Jusqu’au 17 juillet, le Musée d’Orsay et le Museu Nacional d’art de Catalunya Barcelone, proposent de découvrir Gaudí au-delà de ses prouesses architecturales.



Le propos de l’exposition est de comprendre comment Antoni Gaudí (1852 – 1926) est devenu Gaudí. Un homme déroutant capable des projets architecturaux les plus fous.



Le parcours muséal remonte donc aux sources, Gaudí et sa famille, étudiant, pour arriver à l’homme mondialement connu, l’un des maitres du Modernisme et de l’Art Nouveau.





Les édifices de Gaudí restent à Barcelone et ailleurs

Evidemment, vous ne verrez pas d’édifices dans cette exposition (pour cela il faut vous déplacer en Catalogne et particulièrement à Barcelone) mais plutôt une minutieuse reconstitution du parcours de Gaudí en tant qu’homme et artiste et la mise en contexte des constructions réalisées. On remarquera d’ailleurs que ses extravagances architecturales sont fondées sur son apprentissage de l’architecture et les maitres bâtisseurs qu’il respecte.

Plus de 200 pièces (plans, dessins, esquisses, mobiliers, fragments…) sont là pour transporter le visiteur au cœur du travail de Gaudi.

Le vestibule de la Casa Mila

La visite commence par un grand Woaw ! On accède au vestibule composé des boiseries de la Casa Milà reconstitué pour les besoins de l’exposition.

Puis on pénètre dans sa bibliothèque et son atelier. Saviez-vous que Gaudí avait inventé un système 3D composé de miroirs? Il imagine un dispositif de trois miroirs lui permettant d’obtenir cinq vues sur une même photographie. Les miroirs étant mobiles, ils offrent différents plans de l’objet ou du modèle vivant situé au centre. L’image, dans laquelle le mouvement est perceptible, permet aussi d’anticiper les difficultés de la phase du moulage.



On aborde ensuite les réalisations de Gaudí et on en apprend plus sur ses relations avec Eusibi Güell qui lui a confié de nombreuses missions, dont le fameux parc qui porte son nom.



L’exposition est intéressante et riche, elle nous fait entrevoir l’architecte génial sous différents prismes, ne nous donnant qu’une envie, aller voir ses œuvres de nos propres yeux !

D’ailleurs nous n’avons pas résisté à vous glisser quelques photos de notre récent voyage à Barcelone !

