Harry Potter – Ces deux livres collectors iront forcément sous le sapin cette année !

Gallimard Jeunesse nous propose pour cette fin d’année deux livres somptueux sur Harry Potter !

Il y a tout d’abord le 3e tome de la saga Harry Potter sublimement illustré et Harry Potter – Les animaux fantastiques collector qui s’intéresse aux coulisses des films et aux graphismes incroyables conçus par le duo MinaLima !

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, l’édition collector

Si le texte de J.K. Rowling reste intemporel, on peut dire que les illustrateurs Miraphora Mina et Eduardo Lima nous font un cadeau exceptionnel.

Cette édition 2023 collector, est une immersion fantastique dans le 3e tome. (voir une autre version inédite ici)

Chaque page est illustrée et contient aussi des animations, découpes, pop-up à couper le souffle ! On vous met quelques photos sans dévoiler le plus beau !

Les animaux fantastiques – La magie de MinaLima

Il y a 20 ans, Warner Bros approchait les deux illustrateurs de génie pour imaginer les univers graphiques des films Harry Potter.

Dans ce livre, Les deux compères dévoilent les secrets de leur processus créatif. De nombreux fac-similés comme par exemple, la tapisserie de la famille Black ou encore la carte du Maraudeur sont inclus dans cette très belle édition grand format ! C’est une fois encore juste magnifique !

Des rendez-vous dans Paris

Jusqu’au 9 mars 2024, rendez-vous à la galerie Gallimard pour découvrir la maison Minalima (House of Minalima).

Cette boutique éphémère vous permettra d’entrer dans le monde des sorciers comme jamais. Il y a des installations immersives dédiées à Harry Potter mais aussi des concepts fabuleux autour de la littérature classique comme La Belle et La Bête.

Il y a également des séances de dédicaces le samedi 28 octobre.

Et pour compléter ce monde magique, l’éditeur noue un partenariat avec la RATP. Jusqu’au 4 décembre, rendez-vous à la station Franklin Roosevelt. Vous y verrez une exposition d’illustrations sorties de l’imagination du célèbre studio de graphistes !

Ces livres, House of Minalima et cette expo dans le métro parisien sont un très bel hommage pour fêter les 25 ans de la parution du premier tome Harry Potter à l’école des sorciers !

