Hazel, le roman borderline de la rentrée littéraire

Sarah Koskievic publie son second roman. Avec Hazel, la journaliste nous fait découvrir une fille déjantée et attachante dans un voyage étonnant entre Paris et Barcelone.

Hazel a la trentaine, écorchée vive depuis sa plus tendre enfance, elle brûle la vie par les deux bouts. Romain, son ami d’enfance, veille sur elle depuis le lycée. Lui, il est en mode bulldozer avec les meufs, il les prend et les jette comme des Kleenex, toutes sauf Hazel.

Et puis il y a Ian, le bel âtre dont Hazel tombe éperdument amoureuse. La relation est toxique, avilissante et pourtant Hazel en redemande. Malgré la destruction assumée, Hazel dégage un magnétisme, un charisme, qui ne laissent personne indifférent.

L’auteure mène le roman avec énergie, les chapitres sont courts, percutants. La plume est sans tabou, on parle de drogue, de sexe, de scarification sans détour.

Le scénario de Sarah Koskievic est mordant et original. Cette tranche de vie polyphonique est brillante, pour mieux nous faire coller à la peau des personnages. Elle fait intervenir des tiers qui ont beaucoup de choses à dire, comme le poivrot au coin du zinc qui observe, ou la regrettée Denise, cet oiseau de nuit qui en a vu de toutes les couleurs (celles et ceux qui connaissent le restaurant comprendront).

Et puis il y a la playlist omniprésente dans le roman : Bashung, les Stones, Biolay, … qui mettent en musique les mots et les maux des protagonistes.

Hazel (Ed. la Martinière) est un roman puissant, qui examine au microscope une époque, les mentalités, les réseaux, le féminisme, le mal-être, avec brio ! Borderline à souhait, on avale la vie d’Hazel jusqu’au dénouement. La demoiselle trash épousera-t-elle le prince charmant ?

