Persée, le portail propose plus d’un million de documents gratuitement

Persée franchit la barre des 1 million de documents disponibles sur son site en accès gratuit.

Lancé en 2005, Persée a pour vocation d’être un point de rendez-vous dans plusieurs domaines. Destiné aux chercheurs et aux étudiants, le portail dispose aujourd’hui de 1 003 480 documents.

Les domaines couverts pour la plateforme sont nombreux : publications scientifiques, sciences humaines et sociales ou encore sciences de la Terre et de l’environnement.

Articles, livres, revues, actes de colloques, … sont à la disposition du public en plusieurs langues.

Les plus anciens documents datent de 1840 jusqu’à nos jours.

Le site permet d’effectuer des recherches fines et pertinentes grâce à des outils adaptés aux besoins des internautes. D’ailleurs ils sont près de 30 millions par an à rendre visite à Persée. Pour découvrir ou effectuer des recherches c’est ici

Et si vous ne savez pas comment effectuer une recherche, il y a même un Tuto pour vous apprendre à le faire !

