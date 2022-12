Idées cadeaux – Les livres à offrir à ceux qui aiment la Pop Culture et le Japon

Quels livres offrir aux personnes qui aiment la Pop Culture et le Japon ? Vous hésitez ? Voici notre sélection de livres sur ces thèmes, tous parus en 2022.

Suivez le guide pour ne pas vous tromper avec nos avis de lecture, c’est parti !

Chocobo et le bateau volant, de Kazuhiko Aoki et Toshiyuki Itahana (Kuropop)

Kuropop a sorti, mi octobre, un très mignon recueil jeunesse illustré inspiré de Final Fantasy – le célèbre jeu vidéo. Dans celui-ci Chocobo part à l’aventure pour aider Cid, un inventeur, à construire un bateau volant.

Grâce à cette construction, et à l’aide de chevaliers, ils pourront ainsi repousser les attaques des monstres et sauver leur village ! Un moment de lecture pour les aficionados des jeux de Square Enix, qui pourront faire découvrir aux plus jeunes tout un univers fantastique (et leur expliquer certains termes utilisés, créatures, etc.). Les illustrations sont belles, peintes dans un style proche de l’aquarelle.

Les Carnets de l’Apothicaire, de Natsu Hyuuga (Lumen)

Saviez-vous que le manga (édité par les éditions Ki-oon chez nous) était au départ une série de romans ? Les éditions Lumen nous proposent ainsi une histoire joliment illustrée par Touko Shino.

Ce volume regroupe d’ailleurs en un volume les deux premiers romans japonais. Si vous n’avez pas lu le manga, la découverte sera totale – et si vous les avez lu, alors vous retrouverez l’ambiance et les personnages que vous aimez tant.

Intrigues de cour et enquêtes, personnages attachants, « Les Carnets de l’Apothicaire » est une lecture agréable avec un petit côté fantasy et un autre plutôt « cosy mystery ».

Le Château solitaire dans le miroir, de Mizuki Tsujimura (Milan)

Des adolescent·e·s se retrouvent enfermés dans un étrange château après avoir traversé un miroir qui l’est tout autant. On retrouve dans le roman de Mizuki Tsujimura des thèmes, malheureusement actuels, comme le harcèlement ou la phobie scolaire.

Bien entendu, l’amitié y a également une place importante. Entre histoire(s) fantastique et humaine, « Le Château solitaire dans le miroir » réussit à aborder des sujets compliqués avec émotions et justesse.

Au cœur de la K-culture, de Anne-Claire Duval (Larousse)

Un livre complet pour s’initier à la culture coréenne. Le livre est richement illustré, la maquette est claire et épurée et le tout de bonne facture. De nombreux chapitres abordent l’histoire, la géographie, la langue, les problématiques sociétales etc. et insistent sur la culture populaire (musique, cinéma…). On aime particulièrement l’idée des portraits de femmes qui ponctuent l’ouvrage.

L’autrice est une passionnée qui arrive à retranscrire sur papier les différents aspects qui font de la Corée une destination de plus en plus prisée par les Français.

Également édité par Larousse, on vous conseille Manga, que d’histoires ! De Matthieu Pinon.

Au pays des merveilles : trésors de l’animation Japonaise, de Nathalie Bittinger (Hoëbeke)

Découpé en trois chapitres de plusieurs parties, « Au pays des merveilles : trésors de l’animation japonaise » de Nathalie Bittinger revient sur les mondes imaginaires qui peuplent les anime (séries ou longs métrages).

La lecture est fluide, et l’autrice passe en revue les classiques de l’animation japonaise (Akira, Ghost in the Shell) ainsi que les titres plus récents comme Your Name (Makoto Shinkai).

