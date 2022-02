La nuit s’éveille et tout s’éclaire un livre poignant sur l’anorexie - IDBOOX

“La nuit s’éveille et tout s’éclaire” est un livre rare. Bien souvent les livres publiés sur l’anorexie sont des témoignages des malades eux-mêmes. Ils s’en sont sortis et témoignent.

Héléna Dahl a choisi de nous raconter son ressenti, son point de vue, celui d’une sœur qui voit sa sœur Rose s’enfoncer dans les affres de la maladie, de la dépression, de l’anorexie.

La nuit s’éveille et tout s’éclaire (Ed. Lion Z’Ailé de Waterloo) est une autofiction, écrite comme un roman.

Elie, se raconte, se dévoile avec pudeur et avec force. Elle narre avec une sensibilité infinie tout son ressenti, elle dévoile comment sa famille se déchire face à l’impuissance de sauver Rose.

Déni, dépression, fragilisation du cocon familial, tout cela et plus encore compose cet ouvrage nécessaire. Nécessaire pour l’auteure certes, mais aussi nécessaire pour aider, on l’espère, toutes les familles qui traversent ce genre d’épreuve avec un proche.



Elie livre sans tabou son amour pour Rose, mais aussi sa place qui n’existe plus, la nécessité de s’éloigner du mal sans pour autant abandonner.

La plume d’Héléna Dahl est fluide, presque légère face aux propos qu’elle tient ce qui donne au texte une force inouïe. Au travers d’Elie, elle explique à tous que la lumière peut être au bout du tunnel.

Ce livre est à conseiller aux personnes qui aiment les histoires sensibles et aussi à celles et ceux qui sont frappés par l’anorexie, qu’on soit de la famille, un ami, ou dans un profond désarroi personnel. L’auteure fait preuve dans son livre d’une résilience qui nous éclaire tous !

